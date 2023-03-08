【遊行取消】婦女勞工協會首回應取消遊行　指竭力落實細節仍未能成事

▲ 婦女勞工協會指3.5取消遊行決定「十分艱難」 竭力落實細節仍未能成事

原定於上周日（5日）在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，但最終取消的的香港婦女勞工協會（女工會），今日（8日）首次於社交媒體平台回應取消一事時表示，女工會已竭力落實行動而作出修訂建議，但結果都不能如願舉行，指有關決定「十分艱難」，且而「既遺憾亦無奈」。

女工會於今日（8日）正式發表聲明回應取消一事，申感謝曾參與討論政策意見及製作示威牌的婦女，亦感謝曾對行動表示支持及計劃參與人士。並表示做出取消這個決定「十分艱難、既遺憾亦無奈」、「既遺憾亦無奈」。

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隨後又指出，行動原是獲警方不反對通知書，及後警方多次約見，女工會已竭力落實行動而作出修訂建議，但結果都不能如願。女工會續指，支持該會的團體和市民都遭到壓力及警告，曾令女工會感到憤怒及洩氣，但女工會期望：「一次挫折，難過一天就夠了。」

最終女工會表示，婦女和勞工的處境仍在惡化，會選擇繼續堅持團結．互助．發聲，努力爭取發聲和政策改善的空間。

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記者：解青羽