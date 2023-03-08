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【石屎剝落】葵涌醫院石屎剝落無人受傷　成立委員會三個月內交報告

社會 16:36 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

葵涌醫院石屎剝落事件，醫管局表示將成立委員會跟進。（陳永康攝）

醫管局今（8日）就葵涌醫院石屎剝落事件，召開記者會交待事件。葵涌醫院行政總監阮家興指，事故於凌晨三點半發生，當時有職員聽到巨響，後發現L座1樓兒童及青少年精神病病房診症室的天花石屎剝落，受影響範圍約1.5米乘1.5米，最大石屎碎片面積約30厘米。事件中無人受傷。醫管局就近日有關事件向病人、同事致歉。

事故發生後，院方把有關病房及相鄰病房關閉檢查，15個受影響病人獲安排轉至其他病房。初步檢查發現，隔壁病房亦出現石屎不穩，有關病房已於事發當晚封閉。涉事醫院曾於2021年檢查樓宇安全，亦並非2018年第一期重建範圍。是否和保養維修有關則需時了解。

就近日發生多宗醫療設施、建築物事故，醫管局策略發展總監程偉權指，將要求各聯網駐場設施管理人員，按風險分3級作檢查，一個月內完成。將優先檢查曾有滲水、石屎剝落問題和接近大型震盪儀器的地方。

醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局將成立6人檢討委員會，由醫管局大會成員溫文儀任主席，委員會將從醫療儀器、設施保養，聯網間溝通，總部應對，對內外傳訊方面作檢討。三個月內交報告。

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記者：李梓𨭎

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葵涌 公立醫院 葵涌醫院

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