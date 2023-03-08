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【北上旅遊】深圳旅遊觀光巴設5色主題路線　57港元全日任坐快閃古鎮+油畫村

休閒消費 16:46 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

深圳旅遊觀光巴5色主題路線，57港元全日任搭快閃古鎮+油畫村。

在深圳路上見到雙層巴士別驚訝，皆因這是深圳旅遊觀光巴士，當地人稱之為「紅胖子」，現時有五條路綫，行走知名景區、商圈，個別路綫可在國貿和東門部無縫換乘。

當中的綠色綫是以生態人文為主題，可體驗龍崗區熱門的國際藝術街區大芬油畫村、大型商圈萬達廣場及龍崗客家文化非遺休閑微度假目的地——甘坑古鎮。
從中開展親子研學，體驗都市趣玩，也可以深度感知深圳的歷史和風土人情。

另外，紅綫以介紹深圳人文為主題；藍綫以介紹深圳科技生態為主題；黃綫以展示深圳燈光夜景為主題；橙綫則是魅力灣區為主題的觀光綫路。

觀光巴士單日票為人民幣50，可任意乘坐，如綠色綫會途經熱門的東門、國貿、萬達廣場、華南城等。另一賣點是巴士上層採用全景天窗設計，180度視角可將城市景色盡收眼底。

微信搜索或掃描文末二維碼，關注【深圳之窗】公眾號，對話框發送關鍵詞【觀光巴士】，即可獲取深圳旅遊觀光巴士購票入口、購票說明、綫路介紹及後續最新的相關變動信息。

    點擊圖片放大
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深圳旅遊觀光巴士

路綫︰紅、藍、橙、綠、黃
時間︰9am-5pm(紅、藍綫)、11am-9pm(橙綫)、9am-8pm(綠綫)、7pm-9:30pm(黃綫)
車票︰人民幣50/日票，約57港元(微信「深圳觀光巴士」公眾號網上購票)

記者︰劉妙賢

旅遊資訊 車票 人民幣 微信 深圳

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