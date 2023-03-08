【性侵女童】涉以金錢誘10歲女童口交兼拍片　髮型師認罪囚28個月

▲ 涉以金錢誘10歲女童口交兼拍片，髮型師認罪囚28個月。（資料圖片）

39歲髮型師涉於網上結識女童後，以1,000元誘使女童赤裸替他口交，其後涉拍下10歲女童替他手淫等片段，並管有22段兒童色情錄像。涉案髮型師早前承認向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品共3罪，為區域法院案件，今（8日）移師於荃灣裁判法院法院判刑。法官判刑時指，雖然未有證據顯示被告曾分享涉案錄像，但單單存有片段已令人感厭惡，判監28個月。

男被告鄧澤輝（39歲，髮型師）早前承認於2019年9月1日至9月7日間某日，在旺角上海街某單位向年齡在16歲以下的兒童，作出嚴重猥褻行為；及以電話製作3段載有兒童色情物品的影片；及於上址管有兒童色情物品，即貯存於他的流動電話內的22個錄影片段。

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法官判刑時引述辯方求情時指，被告於2001年曾干犯與未成年少女發生性行為罪，當時被告17歲，對方是其15歲女友，被告被判150小時社會服務令。

法官指，法例的目的是為保障年幼女童，在法例上涉案女童不能同意與被告發生親密行為，即使女童或曾引誘被告。法官考慮到兩名涉案女童年僅10歲，以及剛踏入青春期，就向16歲以下的兒童作出猥褻行為，判監20個月。

法官續指，被告拍攝的兒童色情錄像涉及他與10歲女童進行親密行為，女童於其中1段錄像更完全赤裸。法官指，被告與10歲女童作出如此親密行為已十分嚴重，被告更拍下錄像，雖然未有證據顯示被告曾分享相關錄像，但單單存有片段已令人感厭惡。

法官續指，無可否認上述兩罪同時發生，但製作兒童色情物品罪指被告向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪的加刑因素。法官考慮到被告未有就管有的22段兒童色情錄像作分享等因素，判被告入獄28個月。

案情指，警方在2021年9月7日，於被告住所2部電腦及1部手機，內含兒童色情影片。被告在警誡稱上述影片通訊軟件群組下載，他亦於網上認識女童後，要求她們在住所內替他口交，每次酬勞為1,000元

警方調查後被告的流動裝置內的22段錄像及3段錄像屬於2名受害女童，內容涉及1名10歲女童替被告手淫、被告戴上安全套時撫摸該女童下體及正值青春期的女童擺出色情姿勢。

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記者：梁錦麟