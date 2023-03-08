【電影評論學會】《給十九歲的我》獲最佳電影　監製黃慧導演郭偉倫：冇迫同學拍攝

▲ 《給十九歲的我》監製黃慧及導演郭偉倫分享感受。

香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午假香港電影資料館電影院舉行。

引來全城熱話的《給十九歲的我》獲最佳電影，而評論學會指會員在今年1月評選出得獎名單，《給十九歲的我》爭議則在2月初發生，表示：「本會不會因為事後的公眾爭議而推翻之前的評選結果，否則行之多年的評選機制形同虛設。」

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監製黃慧分享感受

備受爭議的本地紀錄片《給十九歲的我》獲選為「最佳電影」，該片監製黃慧及聯合導演郭偉倫現身領獎，不過另一位導演張婉婷則未有出席。

監製黃慧上台領獎說：「電影評論學會給我們這個獎項，這個極可能是我們唯一的、最後的一個獎項。在學會決定最後的評審結果之後，大家知道發生了這些事件，學校有需要保持緘默、息事寧人。」

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導演郭偉倫分享感受

郭偉倫表示：「多謝電影評論學會和所以的影評人肯定我們這部電影的成績，今天遺憾的是張婉婷導演今天沒有機會在此出席，因為出了這件『大濟嘢』。」

他續說：「我代表她領這個獎，以及感謝參與拍攝的這麼多位主角和同學，包括支持我們、反對我們、不滿我們的，我們都一齊送上感謝。我說一些我的感受，最初拍攝這部以成長為題材的電影，如何拍到成長？我自己也一頭霧水，我們在拍攝的十年內不停問同學甚麼是成長，覺得成長是怎樣？同學都回答我，我長大了、肥大、瘦了、高了，起了變化，但我對這些答案不滿意，直到拍畢電影後、上映後、發生這事後，原來成長是好像我們應該懂得面對自己，面對自己的過失、不如意，面對自己的喜與悲。」

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他有感而發：「當我們能正面回應、正面回應時，成長才出現。這包括個人、社會、國家，我們要勇於面對自己，成長才開始，不然便永遠在退步。由開機的第一日至今天，所有事都不能預設，所有都是隨着事件發展去紀錄，我以為套戲已經完了，但原來套戲未完，部戲仍在發生一些在背後更大的事件，我們繼續去觀察、回應，我們都是責無旁貸、義無反顧、問心無愧，我們沒有強逼學生拍攝，所以我相信香港還是一個公道的社會，是一個講道理的社會，有機會我們會向大家交代一些事實。」

他又謂：「最後，我們很感謝在座的嘉賓和記者對我們的電影有興趣，一部暫時未有機會在香港上映的電影，我們繼續努力，向世界、公眾、全宇宙面世，多謝！」

今屆得獎名單如下：

最佳編劇 ： 韋家輝、陳偉斌、麥天樞（《神探大戰》）

最佳導演 ： 韋家輝（《神探大戰》）、林森（《窄路微塵》）

最佳男演員： 張繼聰（《窄路微塵》）

最佳女演員： 鄭秀文（《流水落花》）

最佳電影 ： 《給十九歲的我》

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記者：陳曉柔