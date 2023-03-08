  • 23°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 18:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊私煙】油麻地青衣反私煙行動　海關檢獲市值8900萬私煙

社會 17:11 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

海關在油麻地、青衣檢獲2400萬支未完稅香煙，估計市值8900萬元。（曾秋文攝）

海關進行反私煙行動打擊海上走私香煙案。本月3日上午，海關在油麻地對開海面發現一艘可疑躉船，船上只有三個貨櫃。海關人員上船調查後根據資料，再在青衣青鴻路及油麻地海輝路截獲2輛貨櫃車，在貨櫃內檢獲1900萬支走私香煙，同日人員在油麻地卸貨區一貨櫃內再搜出500萬支走私香煙。行動中共檢獲2400萬支未完稅香煙，估計市值8900萬元，應課稅值6千萬元並拘捕兩名男貨車司機。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】回南天可誘發3大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊
    點擊圖片放大
    +3
    +2

海關表示，留意近日市面需求私煙有上升趨勢，會加強打擊走私香煙活動。由2月22日政府增加煙草稅後，海關進行代號「風暴」行動，在全港各區破獲77宗走私香煙案件，檢獲五千八百萬支未完稅香煙，市值二億港元，應課稅值1.4億港元。共拘捕54名男女並扣留４輛汽車。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯逃往澳門　29歲無業女准保釋5月再訊
今日 10:50
【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯逃往澳門　29歲無業女准保釋5月再訊
【起底判刑】涉不滿訂口罩後無貨收向賣家「起底」　女子囚2月獲緩刑官指不智
今日 11:46
【起底判刑】涉不滿訂口罩後無貨收向賣家「起底」　女子囚2月獲緩刑官指不智
【性侵女童】涉以金錢誘10歲女童口交兼拍片　髮型師認罪囚28個月
今日 16:29
【性侵女童】涉以金錢誘10歲女童口交兼拍片　髮型師認罪囚28個月

你可能感興趣

【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯逃往澳門　29歲無業女准保釋5月再訊
今日 10:50
【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯逃往澳門　29歲無業女准保釋5月再訊
【起底判刑】涉不滿訂口罩後無貨收向賣家「起底」　女子囚2月獲緩刑官指不智
今日 11:46
【起底判刑】涉不滿訂口罩後無貨收向賣家「起底」　女子囚2月獲緩刑官指不智
【性侵女童】涉以金錢誘10歲女童口交兼拍片　髮型師認罪囚28個月
今日 16:29
【性侵女童】涉以金錢誘10歲女童口交兼拍片　髮型師認罪囚28個月
罪案 煙草產品 海關 油麻地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
17:46 2023/03/07
【蔡天鳳碎屍案】被捕前夫女友人身份曝光　靚女KOL瘋狂與明星集郵
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家