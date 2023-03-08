【打擊私煙】油麻地青衣反私煙行動　海關檢獲市值8900萬私煙

▲ 海關在油麻地、青衣檢獲2400萬支未完稅香煙，估計市值8900萬元。（曾秋文攝）

海關進行反私煙行動打擊海上走私香煙案。本月3日上午，海關在油麻地對開海面發現一艘可疑躉船，船上只有三個貨櫃。海關人員上船調查後根據資料，再在青衣青鴻路及油麻地海輝路截獲2輛貨櫃車，在貨櫃內檢獲1900萬支走私香煙，同日人員在油麻地卸貨區一貨櫃內再搜出500萬支走私香煙。行動中共檢獲2400萬支未完稅香煙，估計市值8900萬元，應課稅值6千萬元並拘捕兩名男貨車司機。

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海關表示，留意近日市面需求私煙有上升趨勢，會加強打擊走私香煙活動。由2月22日政府增加煙草稅後，海關進行代號「風暴」行動，在全港各區破獲77宗走私香煙案件，檢獲五千八百萬支未完稅香煙，市值二億港元，應課稅值1.4億港元。共拘捕54名男女並扣留４輛汽車。

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記者：曾秋文