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【兒童嘉年華】利園「奇趣感官農莊」與孩子一起用感官探索世界

親子好去處 10:29 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

「玩樂小馬場」是一家大細最佳打卡區。

香港人時間寶貴，家長們想近近地帶小朋友來個親子遊？不妨到利園區的「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」玩個夠，由即日起至3月12日，利園二期設計了一個多姿多采的兒童嘉年華，3樓的戶外平台更是打卡熱點及感官奇趣嘉年華體驗區，周末更有官感發展遊戲攤位及工作坊，適合父母帶孩子來一同探索。

遊戲攤位主題豐富，包括了遊戲音樂小主牆 、動動手動動腦 、感官故事館 、玩轉聲音盒 、創意小畫廊 、玩樂小馬場 、水果配對樂及移動小迷宮等，讓孩子們從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺出發，以感官刺激兒童腦部發展，加強記憶力和提升學習能力，寓教育於娛樂。這裏亦有一系列不同的工作坊等，大家只需使用利園區電子小豬印章換取參加。

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除了玩樂，「Kids Power Up」再次登陸hy!網上平台，不同商戶於限定期間推出7折電子現金券，包括：mothercare、誠品書店(銅鑼灣店)等人氣品牌，數量有限，售完即止。Lee Gardens Club會員更可以積分換取即時折扣，即買即賺即儲分。凡單一購買指定淨額每滿HK$500，即可獲得電子小豬印章乙個！讓家長與小朋友滿載而歸，盡享不可抗拒的優惠！

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現在只需下載Lee Gardens手機應用程式，並登記成為Lee Gardens Club會員，即可使用電子版Kids e-Passbook收集電子小豬印章，換領精彩禮遇。凡於利園二期、三期及禮頓中心指定兒童服裝及生活精品商戶、傢俱及廚櫃商戶、美容護理商戶、生活精品商戶及食肆，憑即日電子貨幣單一消費每滿HK$500；或星期六、日及公眾假期，於利園區食肆憑即日電子貨幣單一消費每滿HK$500；即可獲得電子小豬印章一個。集齊指定印章數目即可換領童創小怪獸精美文具套裝以及換取參加「奇趣感官農莊」豐富活動的機會。

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