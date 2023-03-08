【單身警號】男人終身未婚比已婚短命？　美國研究︰心臟衰竭死亡風險高2.2倍

▲ 美國一項最新研究發現，終身單身的男人罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，比已婚男性高出約2.2倍。（《IT狗》劇照）

已婚比終身未婚人士更長壽？美國心臟病學院一項最新研究發現，從未結婚的男性在診斷出心臟衰竭後5年內的死亡率，較已婚或曾結婚的男性高出2.2倍；而女性的婚姻狀況與心臟衰竭死亡的關聯性則較不明顯。而有關研究結果，將在美國心臟病學院年度科學會議和世界心臟病學大會上公布。

據《紐約郵報》報道，美國心臟病學院針對6,800名45歲至84歲的美國成年人進行調查，比較了研究第10年、94名患有心臟衰竭的參與者的婚姻狀況和存活率，研究人員同時控制了其他風險因素，例如年齡和情緒狀態等。

結果發現，終身未婚男性罹患心臟衰竭後5年內死亡的機率，比已婚男性高出約2.2倍。而喪偶、離婚或分居的男性並沒有增加死亡風險。至於女性的婚姻狀況與心臟衰竭關係，則沒有顯著的關聯性。

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研究人員就結果推斷，終身未婚男較易死於心臟衰竭，可能與社交互動和孤立有關，他們能否接觸到可以監察其健康狀況的人，例如在飲食、運動或酒精攝入等行為上。

科羅拉多大學的駐院醫生、研究主要作者Katarina Leyba表示，隨著人口老化，人們的壽命愈來愈長，當務之急是如何在高齡化的過程中，為人口提供更好的支持，可是這不如吃藥般簡單，而是需要採取個性化醫療去幫助患者，特別是罹患心臟衰竭等慢性疾病。

Leyba續稱作為臨床醫生，在照顧患者方面，除了需要考慮醫療風險因素之外，還需要考慮他們的生活背景。因此男人的婚姻狀況與患心臟衰竭後存活率的關係，值得進一步研究其背後的原因。

而根據美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，當心臟無法為身體其他器官提供足夠的血液和氧氣時，就可能引發心臟衰竭。目前全美約有620萬名成年人受到影響，在2018年，約有38萬人的死亡證明上提及到心臟衰竭，現階段仍未有治癒方法，僅能透過藥物、改變飲食習慣等方式來緩解。

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責任編輯︰王明芳