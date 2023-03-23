點止支付服務咁簡單？美國運通亦有提供保險服務！

香港人習慣用信用卡消費，錢包裏擁有三至四張卡亦不足為奇，當中獎賞及消費回贈皆豐富的美國運通卡，更是很多人隨身必備。但其實美國運通不單止提供支付服務，亦都有保險服務！

近年支付科技迅速發展，網上消費亦逐漸成為大勢所趨。有見及此，美國運通積極提供更多數碼化消費體驗，務求緊貼客人的生活所需。眾所周知，香港人生活節奏急速，所以一個方便快捷且產品全面的一站式平台就最適合不過。

美國運通網上保險平台American Express Insurance e.Marketplace設於美國運通網站主頁內，卡會員除了可登入賬戶以查閱簽賬記錄和繳費之外，更可前往「保險服務」頁面，尋找適合個人需要的保險產品，並即時完成投保。

相信於眾多保險產品之中，近期最廣為熱議的應該就是旅遊保險！隨住各個國家同城市陸續開關，很多香港人已急不及待到外地旅遊散心。除了購買機票和收拾行李外，加購旅遊保險更是近期出外旅遊的必需品。現時COVID-19仍不能被忽略，為求旅程安心，選購保障範圍涵括確診COVID-19而引致損失的旅遊保險，自然更有保障。

「美國運通尊尚旅遊保」可簡單分為單次及全年多次旅遊計劃，能夠照顧不同旅遊需要和旅程長度的旅客。假若受保人不幸於受保期間因確診感染COVID-19而產生海外醫療費用，其保障額可高達HK$2,000,000，更設有24小時全球緊急支援服務，讓你於旅程加倍放心。

由即日起至2023年4月30日，成功於e.Marketplace投保「美國運通尊尚旅遊保」優越計劃，更可享高達HK$1,000超市禮券*。立刻了解優惠詳情：https://www.americanexpress.com/zh-hk/insurance/my-protection/travel/comprehensive-travel-insurance

*優惠數量有限，送完即止。此保險計劃的承保公司為安達保險香港有限公司（「安達」）。安達乃由香港保險業監管局授權和監管，並全權負責計劃下的所有承保範圍和賠償。美國運通國際股份有限公司並非您的代理人或受信人，美國運通國際股份有限公司可於法律容許的情況下代表該保險提供者。上述計劃須受有關保障條款及細則約束。

（特約）