【直資私小】8間熱門直資私小2021學年升中概況　陳守仁100%畢業生考入英中

▲ 8間熱門直資私小升中概況。

踏入3月，部分直資、私立小學陸續開展2024學年小一入學申請，有直屬或一條龍中學的小學固然吸引，但亦有部分沒有中學部的直資及私立小學升中成績亮麗，同樣令一眾家長趨之若鶩，TOPick整理了部分熱門小學2021至22學年的升中概況，當中保良局陳守仁小學、聖方濟各英文小學100%畢業生升讀英文中學。

不少家長都開始計劃為子女報考直資或私立小學，因為教學政策比官津校有更多自由度，而且學生資源更豐富，更主要是可以助子女考入心儀的中學。TOPick根據各熱門小學的網頁資料，整理升中概況。

最新影片：

深受家長歡迎的「3私1直」，即私立的聖方濟各英文小學、九龍塘學校(小學部)、九龍塘宣道小學及直資的保良局陳守仁小學，升中成績均非常亮麗，校方於學校網頁詳列所有畢業生升讀的中學及人數，當中保良局陳守仁小學及聖方濟各英文小學，2021至22學年的所有畢業生均升讀英文中學；而九龍塘學校(小學部)93人中有91人入讀英中、九龍塘宣道小學98名畢業生，有95人考入英中。

這4所著名小學均有不少畢業生升讀傳統名校聖保羅男女中學、拔萃女書院、協恩中學、拔萃男書院等；另亦有學生入讀狀元搖籃的官津中學，包括英皇書院、伊利沙伯中學、喇沙書院等。

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

除了這4所小學，另有多間私立小學亦有公布升中概況，其中香港培道小學，82名畢業生有62人升讀英中，比率約83%。另外，救恩學校2021學年有74名畢業生，當中72人升讀英中，比率為97.3%，學生入讀中學包括拔萃男書院、拔萃女書院、聖保羅男女中學、聖保羅書院等傳統名校。

啟思小學沒有詳述學生升中情況，僅寫明升讀第一志願學生比率為94.3%，入讀包括聖保羅男女中學、喇沙書院、真道書院、香港華仁書院等熱門學校。而崇真小學暨幼稚園同樣沒有公布具體數字，只提及學生升讀中學的名單，包括聖保羅男女中學、保羅書院、協恩中學、喇沙書院、德望學校、浸信會呂明才中學、迦密中學等。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林愛娜