【47人初選案】區諾軒指國安法後增初選犯法風險　質疑戴耀廷發文挑動國家情緒「過份咗」

▲ 初選案控方證人區諾軒今續由辯方盤問下作供。資料圖片

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（8日）踏入第21日審訊。區在盤問下供稱，其舉辦初選的初心是不應該綑綁否決《財政預算案》的立場，惟自戴耀廷發表「攬炒十步曲」 一文及《港區國安法》立法後，「初選犯法風險越嚟越高」，當戴再陸續發文談及「攬炒」時，區認為戴的看法改變了初選的本質，「我哋係生活喺一國兩制下嘅香港，你發一篇文挑動國家情緒，我認為過分咗喇」。

甫開庭，控方證人區諾軒主動提及上次聆訊時，辯方向他展示寫給鄭達鴻的私人信件一事，稱「對我有一定傷害，我更加唔想對第三者造成傷害」，希望如非必要引用，可免則免。

法官指辯方或認為有需要用作盤問，區回應他會從容面對。辯方稱，材料由控方提供，辯方有責任提問，並稱相關部分已問完。

代表吳政亨及余慧明的大律師石書銘開始盤問控方證人區諾軒，石指吳的指示是毋須盤問區，並代表余展開盤問。

石問及區，是否在初選中只見過余一次，區稱若指2020年7月初在教協舉行的記者會便是，當時他只在余發言時協助計時，沒有特別對話。被問到區是否不知道余參加初選的目的，區稱余在內的數位衞生服務界的參選人於同年5月聯絡戴耀廷，表示有興趣舉辦初選。戴與民研商議後，接納衞生服務界成為初選選區之一，戴其後個別會見候選人。

區承認，對戴余兩人的對話不知情，不知道余當選後會做甚麼，並指記憶中衞生服務界的WhatsApp資訊群組中，沒有討論候選人當選後會做甚麼。區指，據其所知該界別沒有舉辦協調會議，戴亦沒提及該界別有關於否決預算案字眼的爭論。

石續問區，是否因為余出席過抗爭派記者會，故將她標籤為抗爭派？區同意。法官李運騰一度稱，如果辯方案情是指余不屬抗爭派，辯方可提問。石回頭與余對視片刻後，沒有提問。

石其後引述區的證人供詞指，他曾在電台節目上鮮明地反對戴的文章言論，並認為應與初選分開審視。區同意，稱沒記錯的話該節目是在他退出初選後1天錄製。

法官陳慶偉指戴發表的文章眾多，問區指哪篇。區逐字吐出：「攬炒十步曲 這是香港人的宿命」，區指他辦初選的初心是不應該綑綁否決《財政預算案》的立場，很可惜在初選過程中，戴發表不少文章鼓勵參加者運用否決權。區續指，2020年6月至7月開始有不同輿論指控初選犯法，「特別係6月30號《港區國安法》立法，初選犯法風險越嚟越高」，故他在節目稱戴的文章應與初選分開，「事實係初選當時法律風險的確係好高」。

法官指，區戴二人於3月開會商討舉辦協調會議後，不久多區舉行了協調會議，大部分協調會議文件均包含「會」積極運用權力否決預算案，或「會」運用權力否決預算案。區稱綜觀整個過程是有。

法官質疑，直至4月底區才發覺運用否決權是「35+」其中一個元素，區表示知情。法官續問，若區不同意戴，有否與戴商討過。區稱沒特別與戴提及原因，因為協調會議上有不同意見，「我曾經相信呢個係參選者自己嘅選擇」，但當戴於4月陸續發表數篇攬炒相關的文章後，「我開始覺得佢嘅諗法令初選有質性上嘅變化」，並指他因此在戴發表「攬炒十步曲」文章後對戴稱其想法太瘋狂。

法官陳慶偉問區指「攬炒十步」的哪步太瘋狂，區稱記得戴在文中提過「攬住中共跳出懸崖」，法官指那是第十步，區續稱「我哋係生活喺一國兩制下嘅香港，你發一篇文挑動國家情緒，我認為過分咗喇」。

審訊明（9日）續。

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記者：陳曉欣