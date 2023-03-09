【日本藥妝】日本5大暢銷成藥具成癮性　服用或可呈毒品反應

▲ 日本5大暢銷成藥具成癮性，服用或可呈毒品反應。

不少人去日本旅行的指定動作就是購買藥妝產品，但購買藥品時應注意成分標示！有藥劑師提醒，日本5大暢銷成藥含有具成癮性的處方藥物成分，服用或可呈毒品反應。

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台灣藥劑師花逸修（小花藥師）在Facebook專頁發文，解析日本5大暢銷成藥，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命。

眼藥水

在眼藥水藥品中，不同功能眼藥水含有的成分不一，消費者需要注意：

結膜炎：含血管收縮劑、消除眼睛血絲；不能使用連續超過7天，否則會引起反彈性充血

抗過敏/花粉：含抗組織胺，具有止癢效果

抗發炎：含NSAID消炎止痛成分，過敏者需注意

抗疲勞：含Neostigmine、維他命B12，調節睫狀肌肌力

營養劑：添加維他命A、E、B2、B6、牛磺酸

感冒藥

「大正系列」感冒藥中，添加了Dihydrocodeine phosphate強效止咳成分，具成癮性，未滿12歲兒童以及哺乳孕婦不可使用；甚至服用後可能會在毒品尿液檢測中呈現毒品陽性反應。而此成分在香港屬第I部毒藥，只可於有註冊藥劑師監督下的藥房販售，同時需醫生處方才可購買。

止痛藥

非常受港人歡迎的「EVE系列止痛藥」，主成分為Ibuprofen（布洛芬），在香港同樣屬第I部毒藥，需有監督下販售及有醫生處方下購買。「EVE系列止痛藥」亦含有Allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，可造成嗜睡反應，道路駕駛者要注意避免服用。

腸胃藥

有2款藥品需留意：

太田胃散：含強鹼碳酸氫鈉和中藥漢方，不建議每日當作保養使用

Waxamoto：含糞鏈球菌

維他命

「EX PLUS B群」，含B1、6、12，具有輕微阻斷痛覺傳導修復神經功效。有説法指服用此B群吸收後，尿液就不會變黃；小花藥師解釋，這只是因為成分中不含B2。

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內容獲「小花藥師｜社區藥局筆記」授權轉載。

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責任編輯：張沛