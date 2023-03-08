【廉政公署】廉署起訴水務署工人涉嫌未經許可向同事借貸　共涉約57萬

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廉政公署今（8日）起訴一名水務署工人，涉嫌於約一年半內，多次未經許可向六名同事借貸，涉款共約57萬元。

被告張立勤，34歲，水務署二級工人，被控26項訂明人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第3條。他獲准保釋，星期五在西九龍裁判法院答辯。

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案情指，被告於2019年8月加入水務署任職二級工人，月薪約1.4萬，案發時派駐長沙灣辦事處。被告涉嫌於2021年3月至2022年9月期間，未得行政長官許可，從6名水務署同事接受26筆貸款共約57萬元。該6名同事分別為兩名二級工人、兩名技工、一名文書助理，以及被告上司。

廉署接獲水務署轉介個案，展開調查。調查發現被告從該6名同事分別借貸5000至35.5萬不等，而他沒有按相關規例，就接受該等貸款索取許可。調查又顯示，被告並沒有向該六名同事歸還大部分貸款。

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記者：李梓𨭎