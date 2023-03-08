【兒童濕疹】BB面紅發炎別急用類固醇　護士媽媽：皮膚最緊要飲飽水

▲ BB面仔紅唔洗急住搽類固醇。（iStock圖片）

差不多每日都有媽媽向大魚媽求助，幫手處理BB面上發紅、發炎、甚至出水情況。

好多時我都會安撫媽媽，這個問題是可以處理到，而不需要用類固醇。

為什麼BB有這個情況呢？可以簡單解釋一下：首先，皮膚會分泌油脂保持皮膚滋潤，預防乾燥。另外，皮膚角質層能夠防止水分流失蒸發，並保護皮膚免受外界有害物質進入。

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角質層細胞中，有許多天然的保濕因子，維持皮膚的健康，但BB因為皮膚油脂分泌比較少，而且角質層未成熟，所以無論保濕、保護、和預防乾燥的能力都未夠好，所以好容易出現乾燥情況，而皮膚乾燥，就會痕癢，以致抓損，嚴重甚至發紅發炎。

所以，幫助BB 皮膚做好保護和滋潤、補濕，便可以慢慢改善問題。首先可以用一些油性護膚品，例如含有植物和蜜蠟成份的軟膏保護皮膚，幫皮膚加上一層保護膜，保持皮膚滋潤。待皮膚損傷好一點之後，就可以用乳液產品幫皮膚深層滋潤和補濕。

護膚的重點是要勤力，防止皮膚乾燥，洗澡後和睡覺前都是護膚的重要時機。平時就因應皮膚狀況，乾燥時就要給予皮膚補充護膚品，就好像我們口渴就要飲水一樣，給皮膚飲飽水，就是讓皮膚康復的成功關鍵。

最重要是預防勝於治療，平日都要勤力為BB護理皮膚呀！

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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