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容祖兒英國跟黃偉文飯局　機場返港遇劫匪被搶手袋

娛樂 17:54 2023/03/08

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

祖兒早前到巴黎。

容祖兒明天出發前往新加坡，舉行一連兩場《Pretty Carzy演唱會世界巡迴演唱會》，之後緊接4月中於澳門演出八場演唱會，行程忙碌。

剛於巴黎時裝周回來的祖兒表示此行十分開心，不單可以跟阿蔡卓妍shopping及享受美食，最開心可以到英國見老朋友黃偉文，更相約作曲人翁瑋盈一起在英國飲茶。「Pretty Carzy 演唱會個陣，翁瑋盈個BB重係肚裡面，依家再見已經係一個三歲多小朋友，大家都感覺時光飛逝，好珍惜相聚光陰。Wyman好好，比好多意見我，上次Pretty Carzy 演唱會都係佢做形象總監，今次我都照佢意見，去睇好多靚衫，為演唱會準備。」

跟Ｗyman見面。

早前飛美加巡迴，祖兒很多難忘回憶，做騷後留在當地休息幾天，再去另一個城市，空檔日子讓她於多倫多看了BLACK PINK演唱會，又於LA看了The Weeknd演出，場地有八萬人，十分震撼，「入到去，我坐係下面望上去觀眾席，覺得人群坐係天際。現場氣氛好到不得了，最驚嘆咁多人都秩序良好，個騷同樣係幫我設計Pretty Carzy舞台的Es Devlin設計舞台，所以當然一流。」

美加行程，祖兒發生了小插曲，「因為等上機有幾小時，我們就於機場附近吃東西。沒想到回來時，發現接我們的保母車，我坐的位置車窗給人打爛，把我的手袋搶走了。」

祖兒謂其實司機一直在車上，當他反應過來時，只來得及下車喝罵打爛車窗的賊人，保住了所有行李，但保不住手袋。「手袋有証件，少少現金，幸好passport在身上，可以上機回港。不然就慘了，我的好朋友知道這件事之後，竟然馬上寄了一個一模一樣的新手袋給我，讓我很感動。最緊要人沒有事。所以今次係巴黎落倫敦，我地坐火車都好緊張自己行李呀。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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