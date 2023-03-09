【樂壇元老】香港樂壇輝煌時代幕後造神者　寶麗金前高層德哥：Anson Lo新歌好得！ 

▲ 「德哥」陳汝雄是雄霸8、90年代樂壇的寶麗金唱片公司前總經理，是一眾歌神天后造王者，退休後的他閒時除了打高爾夫球為樂外，近排仲好鍾意聽Anson Lo首新歌《Money》。

人稱「德哥」的陳汝雄（Douglas），是雄霸8、90年代樂壇的寶麗金唱片公司前總經理，作為一眾歌神天后造王者的他說：「最高峰時期，香港樂壇每個月超過1億港元銷售額，一年12億，上市公司都未有！其中寶麗金佔市場的40-50%，好犀利！」

回望昔日跳舞場歌舞昇平、唱片店車水馬龍日子，作為幕後推手之一的他說：「過程好震撼，壓力是有！且很大，但又覺得好大興趣和好大挑戰性！」

就連德哥也說，是人行運還是唱片公司好運，每隔一段時間就有歌手爆出，出自寶記或他手的，粒粒巨星。「譬如許冠傑、陳秋霞、溫拿、陳麗斯和區瑞強。不久後就出現了鄧麗君，接着譚詠麟、鍾鎮濤，便有了張學友、達明一派、草蜢……」

手上巨星繁多，但最難搞的不是資源分配，而是經常被歌手問得最多，也是最刺骨的一個問題：

阿德，不如你嚟做呀？

1951年出生的阿德非一言堂之人，自省過後明瞭：「他們說得沒錯，若叫我每年做着同一件事，是沒意思事，而做音樂或做宣傳推廣就是要有新意！」

▲ 被問退休甚麼投資心得，他答：「我真係唔識投資。」大概，他花了不少精神投資在樂壇上，而成績有目共睹。（圖片：曾耀輝攝）

銷路是行街實踐出來

今天德哥在馬會細說他的音樂路：「首先我並非音樂人，我是一位銷售和市場推廣的行政人員，1970年加入寶麗多（Polydor，1979年3月1日改名為Polygram寶麗金），每日返公司就是拿著唱片到唱片舖sell 碟，俗稱所謂行街，聽歌對我不過是娛樂！」

讓他認識音樂的啟蒙老師，是當年同事黃文碩，兩三年後公司擴充他被調到宣傳部，「開始時先做英文歌，然而寶麗多聲名不大，又隸屬歐洲的德國公司，而當時所有電台、樂評都只留意美國音樂。當年Billboard Hot 100的Top10 中，華納佔超過一半，剩下來才是SONY、EMI，寶麗多一年有一隻歌在十大已很高興！」

▲ 《第一屆金唱片頒獎典禮》寶麗多旗下歌手獲得金唱片，濟濟一堂。（圖片：受訪者提供）

如他所言，運氣終歸來了，首個轉捩點是兩齣電影《周末狂熱》和《油脂》在美國熱賣，令Polydor名字開始多人注意了！眼見Disco興起，便搏命尋找公司旗下label的disco音樂。Boney M、Silver Convention都是他帶來港，也確立有自己一套做宣傳和銷售模式。而日本的安全地帶、谷村新司和喜多郎也因此而在港人耳中流傳。

是以，會明白當日榮升亞太地區總裁的鄭東漢，會安排一位主管外國音樂部的阿頭做寶麗金的Manageing Director。「我都驚架！他（鄭東漢）說：『可以的，關維麟（負責製作部）你交晒俾佢做就得。』我就是確實能夠懂得落地分銷、搞好出品的那一個人。那時後生，你有這樣的機會，你一定衝吧！」

畢竟能夠在商場上跑數，才是公司重要的一員。1985年，他正式開始接任，其中沾沾自喜的音樂宣傳，要由名噪一時的萬寶路Red Hot Hits說起。「完全意想不到，是萬寶路先appoarch我們，立即傾合作方式。他們本來想找張學友，我話不可以，最後差不多公司全部歌手都做過。」

▲ 黎明在外面開工，德哥帶生日蛋糕為他慶生。（圖片:受訪者提供）

成功為劉德華洽談版權

德哥直言當年隻隻唱片都賣得。除了A&R 重要，marketing亦很重要，要想辨法去launch一件產品。「記得本來想簽一位電視女星，我跟關維麟約了在飛圖卡拉OK見面，豈料見面後該位女星不肯唱，碰巧當日關淑怡也在場，原來他是葉志銘的世叔伯女兒，她一開口，我們就很喜歡，於是簽了她。」

在跟新人磨合期間，他會不想斷如何能突圍而出，如關淑怡，他便想到寶麗金跟各大日本音樂公司稔熟，於是找Apollo Music幫她出唱片，並將此新聞帶回香港。

而當年他跟劉德華簽約，與藝能機構合作開設寶藝星，更可看到德哥盡力一面。「簽他覺得可更上一層樓，又或深信我們做得好過他的舊東家（EMI）。」

某天劉德華正在加拿大錄音時，公司員工突然打長途電話來，說對一首台灣歌情有獨，而作曲單位不肯放版權，於是打給德哥求助。「我便說好吧，讓我試試。隨後打給台灣同事，說無論如何也要幫我們搞好，終歸我們拿到版權給華仔，而他很喜歡那首歌，這首歌也爆了！」

▲ 當年寶麗多於星光行設辦公室在華納樓下，不少DJ 、碟評人如Uncle Ray會順道來拿碟，當年帶Boney M來港的正是德哥。（圖片：Uncle Ray面書）

翻查資料，那首歌是由熊美玲作曲、林秋離作詞叫《謝謝你的愛》，成為劉德華國語歌的經典之一，而當年華仔被TVB雪藏，據知也是德哥一手破冰的！但他只輕輕說事在人為，能夠做到的就去做。

退休後3個戒律

1999年，寶麗金給環球收購，而德哥也慢慢退下來。他說：「既然都退了，無謂想太多，繼續自己生活，順其自然，隨遇而安。」

以往五光十色紙醉金迷年代，少不色應酬多，自言年紀大了，更加不可以那麼操勞，他有3項守則，一要早休息，二要減少煙酒。

「 20歲入行開始食，食到50歲便戒了。我戒的時候，也經歷過浮浮沉沉的時候，我跟自己講一句：『千祈不要持有』，即是別買煙，吃二手煙，久而久之，易戒好多。」第三是多做運動，他愛上了高爾夫球。「逢星期二、四上內地打波，星期一做gym，星期三、五休息在家聽聽歌。」

是次訪問筆者跟同步回帶自己的音樂成長期，當年的盛世如青春，要回復過去好像很難了。他說：「確實是很難常有新意念，但這個世界本來就是在難中找出路，若不，基本上只有一條死路。」

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筆者想請教他有甚麼「begin again」的說話勉勵之，他笑一笑便說：「好老啦。過去十年八年，個個都講，很重複了。最近感到少少復甦了，歌手多了，音樂包裝也好了。我覺得是coming back，只在乎速度是快還是慢囉！」

「近排Anson Lo的〈Money〉我好鍾意，好catchy。video做得好，包裝做得很好……」大抵，德哥之言未致於No Music No Life，然而如同「從難中找出路」，與時代接軌才是王道吧。

訪問後，他短訊給跟筆者，還要以下幾件事想提一提：「達明一派是俞琤介紹給我們，草蜢是梅姐（梅艷芳）交給我，叫我看着他們仨。當時希望她加入，後來她還是婉拒了。而介紹黎明給我們的戴思聰，和變成好友和酒伴的陳自強，放心將學友交給我們，我要感謝他們各位，而這些年來是歌手努力創造出自己的成功，作為寶記只是盡量配合而已！」

記者︰黃鑑江