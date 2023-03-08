【尖沙咀大火】消防處：起火原因無可疑　火警發生時地面消防泵未能正常運作

▲ （馮漢柱攝）

消防處發言人今日（8日）就3月2日尖沙咀地盤4級火表示，消防處在進行滅火行動時，滅火水源一般來自街道消防栓。然而，火警發生當日，消防處人員發現位於工地地面的固定消防泵未能正常運作，處方已根據《消防（消除火警危險）規例》向工地承建商發出消除火警危險通知書。另外，根據現階段掌握的證據顯示，起火原因並無可疑。

發言人表示，消防處會適時派員巡查，並根據《消防條例》提供適當意見，確保負責人有妥善遵從消防處《建築工地的防火安全措施》內的要求，並令相關設施經常保持在有效操作狀態。如有設施損壞、需要暫時關閉或改動，負責人須盡快通知該區消防局，並且採取適當的替代措施。

《措施》指明建築工地須在高層樓宇興建期間配備滅火用途輸水設施，以備一旦發生火警，消防人員可迅速撲滅火警。若發現未被妥善遵從，處方會根據《消防（消除火警危險）規例》第3條向負責人發出消除火警危險通知書，要求在指定期限內糾正火警危險，違者可能會被檢控。

根據《措施》，建築工地需視乎樓宇興建高度，為30米高或以上的樓層配備輸水設施。如樓宇設計高度介乎30米至80米，承建商須安裝一套密封式輸水系統，或於適當樓層放置消防泵。如樓宇設計高度超過80米，承建商須安裝一套密封式輸水系統，以保障建築工地安全。

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記者：陳梓蔚