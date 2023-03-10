【乳癌復發】港媽乳癌復發為愛兒儲學費拒用貴藥　苦撐7年見兒子升大學終無憾走

▲ 港媽乳癌復發為愛兒儲學費拒用貴藥，苦撐7年見兒子升大學終無憾走。

世上只有媽媽好！有腫瘤科醫生近日便向TOPick分享了一則令人動容的母愛，指曾遇見一名中年女病患因乳癌復發，前來求醫，儘管明知道新式的標靶藥有較大治癒希望，但鑑於價錢不菲，欲省錢給兒子留學讀書之用，最終錯過了用藥黃金時間。可幸的是，病人其後仍然堅忍地與癌魔搏鬥7年之久，而在彌留之時，更見證到兒子學有所成，考入本港大學，最後無憾而終。

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臨床腫瘤科專科醫生盧頴嬋回憶指7年前，當時年約40多歲的女病患因全身骨痛來求醫，其後證實是乳癌復發，而且癌細胞更已擴散至骨骼，情況不甚樂觀，於是便建議對方使用較新式的標靶藥。惟對方了解到需要月花約4至5萬元的費用後，便很快拒絕，理由是要為當時仍就讀中一的兒子著想。盧頴嬋直至現在仍然難忘該名母親當日的說話:

我個仔如果考唔到本地大學的話，去外國讀書要用好多錢！我寧願將錢用喺佢身上！

如是者，那名媽媽最終只能沿用以往較傳統的化療去對抗癌魔，並承受駭人的副作用，如脫髮、腹瀉、失眠，身心可謂飽受摧殘，期間病情一直反覆不定，經常有「生不如死」的感覺。盧頴嬋指女病人每一次回來覆診，都忍不住苦呻自己相當難受，但每想到兒子，愛子心切的她又會咬緊牙關捱過一次又一次的難關。患病期間，儘管身體如此虛弱，那名媽媽仍然堅持上班返工、下班煮飯，做好母親妻子的角色，令作為醫生的她亦相當佩服。

盧頴嬋表示，女病患因為病情惡化，輾轉間已轉了5至6線不同的療程，因藥物在病人身上用了一段時間，便會有抗藥性，需要轉換另一線藥物。此外，由於癌細胞已擴展至骨骼，病人除了化療外，還需定期注射「補骨針」。看見母親飽受癌魔煎熬，慶幸地，兒子亦懂得勤奮讀書，回報親恩，最終於6年後成功考入本地大學。由於不用再憂心出國費用，同年，女病患亦終嘗試標靶藥。可惜的是，用藥半年，其病情卻未見有氣息。

當你以為她或許會怨天尤人之際，女病患卻反而是一面感恩，因為原來在她心中，她的存活期已較她預期大大延長。盧頴嬋想起與她最後一次見面的日子時，當時對方雖然面容十分枯黃，儘管心知大限將至，但神態卻相當自若，並且感謝自己道:

多謝醫生你，這麼多年的照顧及鼓勵，我可以睇到兒子入大學，便已經心滿意足了。

▲ 臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生

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註冊中醫師何慧欣曾在其facebook專頁撰文，分享7種含有雌激素的食物，建議子宮肌瘤及乳腺增生患者應盡量少吃：

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記者: 容惠玲