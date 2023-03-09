【忤逆不孝】買樓給兒子卻不獲邀出席婚禮 爸爸收屋還拖︰30天内要搬走

▲ 《家族榮耀》劇照。

難為天下父母心！外國一對父母愛子心切，在兒子讀大學期間已經買樓還附送裝修讓他入住，兒子只需每月繳付日常開支。可惜兒子卻反轉豬肚不知感恩，舉行婚宴竟拒絕邀請父母出席，原因是女方嫌男家長輩︰「不夠好」。

父親氣炸到兒子家中理論時，才方發現襯家亦住在兒子家中，雙方繼而爆發衝突。豈料兒子竟然向他下「逐客令」，令父親震怒，揚言要賣掉兒子的樓房，請他們於30天內搬走︰

既然他不想讓我們加入他的新生活，那他必須走人。

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綜合外媒報道，父母買下第二套房子給兒子讀大學時住時，該物業的房產稅及維修費，全部由父親支付，兒子每月只繳交日常的水電煤開支，兒子及後拍拖及打算結婚，未婚妻就搬進去，父親亦沒有意見。可惜男女雙方家人見面時，開始有摩擦。

父親透露有次聚會，妻子與女兒沮喪離場，原來未來襯家竟通知他們不要出席兒子婚禮，父親很生氣打電話給兒子問個究竟，答案卻令他費解︰

兒子告訴我女方家人覺得我們不夠好，會在家庭婚禮上讓他們難堪，所以我們都沒有受邀參加婚禮。

發現襯家雀巢鳩佔

父親冷靜一星期後，決定開車去找兒子談談，結果發現原來女方父母也住在兒子的住處，父親表示︰「看起來他們都搬進來一起住了。」不過兒子與襯家連成一線，竟然趕父親走，父親終於按捺不住反擊︰

他們叫我離開他們的房子，我當下失去理智，告訴他們有30天的時間可以搬走，也告訴我兒子，我要把這棟房子賣了。

父親在論壇Reddit發文，坦言對兒子舉動感到心寒，但始終血濃於水，於是他想徵求大家意見，是否應該決絕與兒子反面。帖文一出網民紛紛留言，很多人都支持父親的決定，更駡兒子不懂感恩︰「他沒有任何理由接受任何人，但卻排除掉自己的家人。」不過也有人建議父親可以再和兒子談一談，深入了解他為了新家庭拾棄家人的原因。

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