【港人回憶】九巴最後一部潛望鏡巴士退役　尾班車今晚由樂富開出

▲ 九巴最後一部具潛望鏡巴士今退役，尾班車於晚上10時45分由樂富開出（冼偉倫攝）

九巴最後一輛配備潛望鏡的巴士今日（8日）退役，行駛路線為11D，由樂富開往觀塘碼頭，尾班車將於晚上10時45分開出。

潛望鏡巴士英文名稱為「Volvo Super Olympian」，過去不少巴士迷認為「Super」讀起來音似「豬扒」，加上其車身較其他型號短，所以一直稱呼此型號巴士為「短豬」。該巴士由2005年起服役，至今已屆18歲的退役之齡，過去經常行走的路線包括2D、5D及7B等。

該型號巴士是九巴最後一款設有潛望鏡的車輛。九巴自於1970年推出「一人控制」模式起，投入服務的「短豬」都會裝上潛望鏡，利用鏡面反射原理，讓車長更全面觀察上層乘客情況，確保行車安全。但亦因潛望鏡看到的角度和範圍有限，九巴已於2000年代後購置的巴士上安裝閉路電視，以代替潛望鏡。

九巴學院總導師 (車長訓練)李錦輝已服務九巴22年，他表示，該「短豬」適合彎多路窄的鄉郊路段，軚感舒服，力度又好，笑言從駕駛無冷氣的巴士，俗稱「熱狗」，到駕駛「短豬」，頓覺「身份上升」。他又指，潛望鏡有助車長留意乘客上落樓的情況，亦不時出現上層乘客透過探孔窺望，而與車長四目交投的尷尬趣事。

▼ 點擊圖片放大 +2

除了潛望鏡外，該型號巴士亦為最後一款車設有橫排面對面座位，輝哥表示，因車身較短而需要遷就零件位置，於是將下層座位改為橫排設計，亦會更方便老人家上落車。

九巴表示，該退役巴士將會繼續保留，或留待日後再與公眾見面。同時亦設有「舊巴士及退役巴士捐贈計劃」，現時至少有2輛同款型號的巴士捐贈給學校，用作正向教育及STEM教學。九巴會因應學校教育方向而改裝巴士， 例如改建成圖書館、增設電視屏幕和STEM教學用品等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲