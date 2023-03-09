【兒童磨牙】瞓覺磨牙或脾胃積熱引致　中醫推介3款食療+3大穴位按摩助紓緩

▲ 小朋友睡覺磨牙，中醫建議可由食療、穴位按摩，令小朋友可安睡。

小朋友睡覺的時間，如果發出「咯吱咯吱」的怪聲響，很可能就是出現「磨牙症」，中醫又稱為「齘齒」。磨牙症指的是除正常咀嚼、說話以外，牙齒間的相互摩擦現象，夜間磨牙是小朋友成長過程中比較常見的現象，當中大部分為暫時性的。

據美國牙科學會數據顯示，大約有38%的幼兒都有睡眠中磨牙的現象，偶爾磨牙發作，不屬病態，家長毋需過度擔心。不過，如果磨牙的次數過於頻繁，甚至每晚發生，家長就要注意了，因為長期磨牙有機會影響牙齒健康、損害牙齒的琺瑯質，長遠甚至令面部咀嚼肌異常、影響顱面骨發育等。

最新影片︰

磨牙的成因

引起磨牙的原因很多，中醫認為是為小兒「臟腑嬌嫩」、「脾常不足」、「心常有餘」引起，由於小兒身體臟腑生理功能尚未完善，易受外界之環境、飲食習慣和生活習慣影響而產生不同轉變，一般常見的成因有︰

玩耍過度、情緒波動︰由於幼兒為「純陽之體」，若日間玩耍過度，過於興奮、疲勞、情緒緊張或憤怒等等，都易導致肝陽偏盛，肝風內動引發短暫性的磨牙，此類幼兒亦多伴夜睡不寧、煩躁、惡夢等症狀。中醫將此類由於情緒波動、情緒不穩定引起的磨牙情況歸納為「心火亢盛」、「肝風內動」。成年人出現夜間磨牙，很多時是由心理或生活壓力引起，但小朋友天真無憂，一般而言，磨牙很少由壓力或心理病引起。

飲食過量、脾胃積熱︰另外一個較常見的小兒磨牙原因是脾胃積熱，中醫古藉《中醫臨証備要》中記載︰「睡中上下齒磨切有聲，屬胃火偏旺。」這類小孩日常可能嗜吃零食及煎炸油膩的食物，或飲食過量、暴飲暴食，導致消化不良而引致脾胃積熱過盛，熱盛動風，則令上下牙齒相互磨動發聲而成磨牙。除磨牙外，小兒多伴隨便秘，口臭，易生口瘡，小便黃赤等症狀。

3款食療湯水推介

蓮子燈芯草清心湯

材料︰蓮子30克、麥冬20克、燈芯草6克、瘦肉250克、清水適量

做法︰將以上材料放進燉盅內，注入適量清水，隔水燉1.5小時，最後加入適量調味即可

功效︰健脾安神、清心降火，適用於心火亢盛、煩躁及易情緒波動的幼兒

山楂二芽消積飲

材料︰山楂10克、炒麥芽15克、炒稻芽15克、清水適量

做法︰將以上材料放進鍋內，加入適量清水煮沸後轉文火煲30分鐘即可，代茶飲

功效︰助消化、健脾胃，適用於胃口不佳、飲食積滯之幼兒

麥冬沙參扁豆粥

材料︰沙參10克，麥冬10克，炒扁豆15克，山藥10克 (即淮山)，粳米50克、清水適量

做法︰將沙參、麥冬下鍋，加水約2碗煮20分鐘，隔渣取藥汁，再將藥汁加入粳米、扁豆、山藥，煮成粥

功效︰養陰生津、健脾益胃、清心安神，適用於脾胃氣虛及煩躁之幼兒

穴位按摩推介

搓湧泉

位置︰湧泉穴在腳底部，前三分之一腳掌，正中心的位置，可以來回搓，也可以轉圈圈。

功效︰補腎滋陰，鎮靜安神、健脾和胃

時間︰每日睡前按3分鐘即可

▲ 每日睡前按湧泉穴3分鐘。（圖片提供︰康河中醫診所）

揉小天心

位置︰雙手大小魚際的中點，順時針按揉。

功效︰清心安神鎮靜安神，除心火

時間︰每日睡前按3分鐘即可

▲ 每日睡前可揉小天心3分鐘。（圖片提供︰康河中醫診所）

清心經

位置︰雙手中指，由中指根部向中指指尖 ，稍稍用力，單方向向出推。

功效︰清心火，寧心安神。改善心火上炎引起的磨牙，有助睡眠 。

時間︰每日睡前按3分鐘即可

▲ 推安清心經有助清心火。（圖片提供︰康河中醫診所）

4大日常生活宜忌

1. 養成良好飲食習慣，飲食有節，多菜少肉，切忌暴飲暴食

2. 避免進食肥甘厚味食品例如糖果、朱古力、薯片等零食，或含添加劑或色素的食品

3. 保持心情愉快，穩定小兒的情緒，不要令其情緒大起大落、或過於激動

4. 睡前避免觀看電視、平板電腦或手機等發光屏幕，以防小兒過度興奮，影響睡眠質素

▲ 康河中醫診所顧問中醫師、註冊中醫劉潔瑩。（圖片︰受訪者提供）

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文︰康河中醫診所顧問中醫師、註冊中醫劉潔瑩