【帶貨女王】陳敏之+Mandy+ViVi開Live分享　上演《宮心計》零偶包親身示範

▲ 陳敏之（Sharon）、嚴淑明（Mandy）和ViVi一起開Live。

「索腿天后」陳敏之（Sharon）、嚴淑明（Mandy）和帶貨女王ViVi一起開Live，三人齊齊分享打扮心得。

敏之、Mandy與ViVi大玩直播帶貨，介紹Sharon自家護膚品牌產品的V面精華水、眼霜面霜及美容神器等，幾位無懼形象即席示範V面淡紋秘技效果。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

上演《宮心計》

言談間提到拍劇，敏之覺得ViVi面相好合適做皇后角色，兩位即《宮心計》的賢妃、麗妃上身扮演爭寵橋段。

Mandy也發揮真性情，七情上面配合扮皇帝叫嚷：「你哋唔好嘈呀！你哋用哂我啲V面水我都未同你哋計呀！」

最新影片推介：連詩雅專訪

力Sell自家產品

敏之對自家產品信心滿滿以爛gag力sell：「我有名你哋叫──陳敏之，我『敏』感肌又容易有油『脂』粒都啱用！」

同為女性創業者，ViVi十分欣賞敏之親力親為，出貨前的產品都是由自己包裝，敏之回應：「我真係好鍾意包嘢㗎！」Mandy即爆吐笑言自己鍾意「被包」多啲，令整個直播笑聲連連。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R