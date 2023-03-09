【廉政狙擊劇透】第14集劇情預告　屠敏隱姓埋名跟韋繼明通訊

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第13集劇情講到傅天耀向卓廷光報告，已得知針對卓廷光的傳媒記者身份，卓廷光馬上動起殺機。

第14集（9/3）

屠敏的下屬捷足先登找到針對卓廷光的傳媒記者，並及時阻止消息外流，保住了卓廷光的名聲。

卓以凡相約屠敏道謝，漸漸對屠敏放下戒心，二人在籃球場重溫兒時回憶，充滿歡樂。

韋繼明糾纏尹在詩命案，曹Sir再次嚴厲打壓，警告韋繼明若不服從上級命令，就要他離職。

韋繼明頹喪失意，屠敏隱姓埋名跟他通訊，默默支援故友。

黎曉山突然向洛子峰大方表白，洛子峰面對著熱情爽朗的黎曉山，顯得不知所措。

黎曉山、洛子峰前往遠勝工業大廈探望生病的韾姐，遇上火警，黎曉山不顧危險，中途折返尋找韾姐。

黎曉山親眼目睹韾姐被困火海，彷徨無助，洛子峰極力拉住黎曉山，阻止她進入火場。

馨姐葬身火海，黎曉山內疚自責，傷心欲絕，洛子峰心生憐惜，溫柔安慰。

黎曉山、洛子峰繼續追查遠勝工業大廈命案，在盤問肇光工程太子爺唐醒軒期間，卻遭反貪統籌主任黎正鈿急召，向他們施壓。

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