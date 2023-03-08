【醫護不足】政府擬修例引入海外護士　服務一定年期可在港正式註冊

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香港醫護短缺，施政報告提出會探討不同方案，確保公營醫療系統有足夠醫護人手。為填補護士空缺，政府最新擬修例引入非本地護士，經特別註冊或登記的非本地培訓護士，在指定機構全職受僱一定年期後，如表現令人滿意，則可在港正式註冊，無須參加執業考試。政府計劃2023年中向立法會提交修例草案。

醫務衞生局今日向立法會提交文件，建議修訂《護士註冊條例》，以開闢新途徑引入合資格非本地培訓護士。具體而言，政擬增設2種護士註冊或登記途徑，包括「特別註冊或登記」和「有限度註冊或登記」。

經「特別註冊或登記」的非本地培訓護士，需在衞生署、醫管局等指定機構執業，有關人士全職受僱一定年期後，如表現令人滿意，則可在港正式註冊，無須參加執業考試。

經「有限度註冊或登記」的非本地培訓護士，則需在獲認可的護士訓練學校、獲發牌照的院舍、附表護養院，及社署署長指明的其他社會服務單位等場所執業。

除以上兩種方案外，局方亦計劃引入暫時註冊或登記護士安排，容許來自其他司法管轄區的護士在香港進行短期學術交流和臨床示範，惟有關工作性質須獲醫管局信納為臨床教學或研究工作。

政府亦會籍著修例，了解護理界別對要求本地護理畢業生，需在公營醫療及社會福利機構實習或服務指定時間的意見。局方強調，有關建議的目的，是讓本地護理畢業生積累更多經驗，並協助公營界別舒緩護理人手短缺。

政府計劃就方案諮詢社會上各有關界別後，於2023年中向立法會提交修例草案。

現時香港正面對護士不足問題，截至去年底，全港共有約6.6萬名護士。根據過去食衞局於2017年中公布的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，預計普通科護士人手在中短期會持續短缺。局方於2020年進行了新一輪醫療專業人力推算工作，預計普通科護士在中短期的人力差距會擴大。

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記者：陳梓蔚