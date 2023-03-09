【學好英語】港人英語能力全球排32遠低於第4位獅城　升學及幼兒教育專家教學好英語秘訣

▲ 升學及幼兒教育專家梁永樂表示，學英文最緊要生活化，只要在日常生活中用到，小朋友便會主動學習。

曾於報刊教育版工作的梁永樂（八爪魚爸爸），一對仔女正在直資的英文中學和小學就讀。作為升學及幼兒教育專家的他，對小朋友學習自有一套看法，特別是英文方面，強調「學英文最緊要生活化，只要在日常生活中用到，小朋友便會主動學習」。

根據升學機構2021年的調查，香港人的英語能力世界排名第32，只屬中級程度，遠低於排名第4、屬最高級程度的新加坡。主因是香港長久以來視英文為學科，而非日常生活語言及溝通媒介，語言訓練只為應付考試。梁永樂認為沉浸式學習才是最有效的語言學習模式。

沉浸式學習氛圍

沉浸式學習是指透過塑造全英語境，讓小朋友自然地聽寫讀講英文，透過持續及大量的吸收及運用，提升英文水平。梁永樂不諱言指普遍香港家庭環境的英文氛圍一向比較弱，有些是依靠學校的外籍老師來教授。「此時要留意質素，只是拿着書本講的單方面知識輸出是沒甚麼效果，重點是要對小朋友有啟發性，令他們能夠主動去講去問的交流。」

又或者有些父母會肩負營造英語環境的重任，梁永樂坦言自己在這方面也遇到困難。「一向的生活環境未必經常接觸外國人、用到英文，亦都好難整個溝通環境對話都用到英文，那時候才發覺自己日常生活中用到的英文都不太足夠，亦不地道。」他亦要再次「進修」英文，笑說家長也要勇於克服困難，查找正確的英文文法、用法，或者從外國朋友身上學習。

▲ 梁永樂的一對仔女小時候以看英語劇集和卡通片來加強學習英語的氛圍。（被訪者提供圖片）

多年來教導小朋友的體會讓梁永樂明白，只要小朋友在日常生活能夠運用到英文，他們覺得有用，便會主動去學習。「不斷背英文字卡、生字是無用，反而跟他們用英文聊天，讓他們有自由表達自己的機會，這更有效果。」

建立運用英語習慣

他認為小朋友的英語學習停滯不前，往往源於「不敢」而非「不懂」，建立運用英語的日常習慣，有助提升自信心。就如他曾邀請外籍朋友帶小朋友出去玩，在玩樂、飲食過程中交流，真正在日常生活中學習英文。他認為不要為學而學，要讓小朋友在無意間習慣聽和講英文，建立學習的信心，特別是發音、表達方面。「最大困難是小朋友未必大膽去講英文，綫上學習多些機會可以對話，有了鼓勵的作用。」除了面對面學習交流之外，近來亦有綫上英文學習平台51Talk，小朋友跟真人外籍教師一對一學習英文，在日常生活中增加運用英文的機會。

他提醒家長使用英文字卡教學時要小心，有些是「為深而深」，冷門的昆蟲名、動物名不用急着學，因在日常基本上極少機會用到。他提醒：「認字重要過串字，可以先從發音開始掌握。」

▲ 要引起小朋友學英文的興趣，先要找出他們的興趣所在，如從卡通片、劇集方面着手。（被訪者提供圖片）

有些家長不太擅長英文，便打算請外籍傭工順便幫手「教」小朋友英文，他說：「雖然有些傭工是大學畢業，但始終未必是主修英文，家長最緊要別有『傭工可以幫小朋友補習』的想法。同時傭工講的英文未必標準，小朋友有機會學壞了文法和發音。」

香港人講話不時中英夾雜，不少家長會疑惑會否構成小朋友學習語言的障礙。梁永樂指關鍵在於小朋友會否為此感到混淆，特別是超過兩種語言時，如廣東話、普通話、英文，甚至是家鄉方言等。「純用一種語言，確實是較理想的學習語言環境，特別是英文，習慣用英文去表達，亦都習慣以英文文法去思考，建立習慣性思維。」

學習的質比量重要

研究顯示，小朋友的專注時間有限，3歲專注力時間為6至8分鐘，4歲專注力時間為8至12分鐘等。梁永樂指出，學習英文的質比量重要。「不少家長以為小朋友多聽多睇多講英文就係好，不是由朝到晚不斷播英語學習的影片，或是全天候用英語，要留意小朋友接觸時會否感到厭倦，是否真正感興趣。」

要引起小朋友學英文的興趣，先要找出他們的興趣所在。如梁永樂的一對仔女對某項運動的英文有興趣，就從這方面着手。又或是喜歡看某套卡通片，特別是英文卡通片，便自然多了接觸的機會，但收看時記得要關閉字幕。「小朋友睇卡通片是會不斷重複睇，他們從中會不自覺地掌握到用語和發音。」坊間的英語教材十分多元化，挑選時質素是首要，其二是合適自己小朋友，不能純粹家長喜歡，重點是要小朋友感興趣和喜歡。

▲ 梁永樂曾在媒體從事教育方面的工作，現不時分享升學及幼兒教育方面的心得。（被訪者提供圖片）

有些家長為了加強小朋友的英語能力，無所不用其極，如將家中所有東西都貼上相關的英字名稱標籤。「如果對小朋友無構成壓力，都算是一種接觸，讓小朋友多看，只要不是看到字詞就要背誦，也未必算是太怪獸家長。」

至於閱讀同樣是學習英文的一個好方法，「中英文書都是閱讀，不用特別考究。對於小朋友來說，看書是沒有深淺的分別，只要看得明白開心，中英文書都不是問題，最緊要是小朋友喜歡看。」

記者：劉妙賢