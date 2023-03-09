【學好英語】港人英語能力全球排32遠低於第4位獅城 升學及幼兒教育專家教學好英語秘訣
曾於報刊教育版工作的梁永樂（八爪魚爸爸），一對仔女正在直資的英文中學和小學就讀。作為升學及幼兒教育專家的他，對小朋友學習自有一套看法，特別是英文方面，強調「學英文最緊要生活化，只要在日常生活中用到，小朋友便會主動學習」。
根據升學機構2021年的調查，香港人的英語能力世界排名第32，只屬中級程度，遠低於排名第4、屬最高級程度的新加坡。主因是香港長久以來視英文為學科，而非日常生活語言及溝通媒介，語言訓練只為應付考試。梁永樂認為沉浸式學習才是最有效的語言學習模式。
沉浸式學習氛圍
沉浸式學習是指透過塑造全英語境，讓小朋友自然地聽寫讀講英文，透過持續及大量的吸收及運用，提升英文水平。梁永樂不諱言指普遍香港家庭環境的英文氛圍一向比較弱，有些是依靠學校的外籍老師來教授。「此時要留意質素，只是拿着書本講的單方面知識輸出是沒甚麼效果，重點是要對小朋友有啟發性，令他們能夠主動去講去問的交流。」
又或者有些父母會肩負營造英語環境的重任，梁永樂坦言自己在這方面也遇到困難。「一向的生活環境未必經常接觸外國人、用到英文，亦都好難整個溝通環境對話都用到英文，那時候才發覺自己日常生活中用到的英文都不太足夠，亦不地道。」他亦要再次「進修」英文，笑說家長也要勇於克服困難，查找正確的英文文法、用法，或者從外國朋友身上學習。
多年來教導小朋友的體會讓梁永樂明白，只要小朋友在日常生活能夠運用到英文，他們覺得有用，便會主動去學習。「不斷背英文字卡、生字是無用，反而跟他們用英文聊天，讓他們有自由表達自己的機會，這更有效果。」
建立運用英語習慣
他認為小朋友的英語學習停滯不前，往往源於「不敢」而非「不懂」，建立運用英語的日常習慣，有助提升自信心。就如他曾邀請外籍朋友帶小朋友出去玩，在玩樂、飲食過程中交流，真正在日常生活中學習英文。他認為不要為學而學，要讓小朋友在無意間習慣聽和講英文，建立學習的信心，特別是發音、表達方面。「最大困難是小朋友未必大膽去講英文，綫上學習多些機會可以對話，有了鼓勵的作用。」除了面對面學習交流之外，近來亦有綫上英文學習平台51Talk，小朋友跟真人外籍教師一對一學習英文，在日常生活中增加運用英文的機會。
他提醒家長使用英文字卡教學時要小心，有些是「為深而深」，冷門的昆蟲名、動物名不用急着學，因在日常基本上極少機會用到。他提醒：「認字重要過串字，可以先從發音開始掌握。」
有些家長不太擅長英文，便打算請外籍傭工順便幫手「教」小朋友英文，他說：「雖然有些傭工是大學畢業，但始終未必是主修英文，家長最緊要別有『傭工可以幫小朋友補習』的想法。同時傭工講的英文未必標準，小朋友有機會學壞了文法和發音。」
香港人講話不時中英夾雜，不少家長會疑惑會否構成小朋友學習語言的障礙。梁永樂指關鍵在於小朋友會否為此感到混淆，特別是超過兩種語言時，如廣東話、普通話、英文，甚至是家鄉方言等。「純用一種語言，確實是較理想的學習語言環境，特別是英文，習慣用英文去表達，亦都習慣以英文文法去思考，建立習慣性思維。」
學習的質比量重要
研究顯示，小朋友的專注時間有限，3歲專注力時間為6至8分鐘，4歲專注力時間為8至12分鐘等。梁永樂指出，學習英文的質比量重要。「不少家長以為小朋友多聽多睇多講英文就係好，不是由朝到晚不斷播英語學習的影片，或是全天候用英語，要留意小朋友接觸時會否感到厭倦，是否真正感興趣。」
要引起小朋友學英文的興趣，先要找出他們的興趣所在。如梁永樂的一對仔女對某項運動的英文有興趣，就從這方面着手。又或是喜歡看某套卡通片，特別是英文卡通片，便自然多了接觸的機會，但收看時記得要關閉字幕。「小朋友睇卡通片是會不斷重複睇，他們從中會不自覺地掌握到用語和發音。」坊間的英語教材十分多元化，挑選時質素是首要，其二是合適自己小朋友，不能純粹家長喜歡，重點是要小朋友感興趣和喜歡。
有些家長為了加強小朋友的英語能力，無所不用其極，如將家中所有東西都貼上相關的英字名稱標籤。「如果對小朋友無構成壓力，都算是一種接觸，讓小朋友多看，只要不是看到字詞就要背誦，也未必算是太怪獸家長。」
至於閱讀同樣是學習英文的一個好方法，「中英文書都是閱讀，不用特別考究。對於小朋友來說，看書是沒有深淺的分別，只要看得明白開心，中英文書都不是問題，最緊要是小朋友喜歡看。」
記者：劉妙賢