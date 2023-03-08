【兩會2023】鄭雁雄：優化改革港澳工作領導體制　才能保證「一國兩制」行穩致遠

▲ 鄭雁雄指，優化改革港澳工作領導體制，才能確保黨對「一國兩制」事業的有力領導。(圖片來源:中聯辦)

全國兩會正在北京舉行，中聯辦主任鄭雁雄表示，回顧香港從由亂到治走向由治及興的重大轉折，黨中央2020年及時調整港澳工作領導體制是扭轉局勢的關鍵性一招。他認為，實踐已經並將繼續證明，不斷適應形勢發展和工作需要，優化改革港澳工作領導體制，才能確保黨對「一國兩制」事業的有力領導，才能保證「一國兩制」實踐沿著正確方向行穩致遠。

十四屆全國人大一次會議香港代表團舉行全體會議，審議關於修改立法法的決定草案、國務院機構改革方案等。鄭雁雄在參加審議時表示，完全贊同國務院機構改革方案，認為方案落實二十大和二十屆二中全會關於深化機構改革的重大部署，總結運用上一輪黨和國家機構改革的成功經驗，適應構建新發展格局、推動高質量發展的需要，加強重點領域的機構職責優化和調整，必將為強國建設、民族復興提供有力保障。

他指，政府機構改革是推進中國治理體系和治理能力現代化的深層次變革，每次改革都極大地解放和發展了社會生產力，特別是中共中央總書記習近平以崇高的政治威望、卓越的政治智慧、高超的駕馭藝術，領導推動了上一輪力度、廣度、深度、難度空前的機構改革。

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責任編輯：區綽彥