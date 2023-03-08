【郵輪復常】啟德郵輪碼頭疫後首次雙船停泊　名勝世界壹號高雄澎湖吸台客來港

▲ 啟德郵輪碼頭今日有兩艘郵輪停泊，「邁希夫5號」（右）今早抵港，至傍晚「名勝世界壹號」（左）亦到港。（陳靜儀攝）

啟德郵輪碼頭今早7時迎來疫情後首艘載滿海外旅客的德國郵輪「邁希夫5號」（Mein Schiff 5）訪港，今日傍晚約6時40分更有另一艘「名勝世界壹號」由新加坡來港，是去年初以來，啟德郵輪碼頭再次有2艘郵輪同時停泊。翻查資料，啟德郵輪碼頭和海運碼頭，今年將各有至少10艘郵輪停泊，業界認為是國際郵輪旅客重臨的好開始。

「名勝世界壹號」更由本周五（10日）起，展開一個月公海遊，到下月更有7個月以香港及高雄為雙母港，除了有本港旅客上船，到高雄後亦有台灣旅客上船來港，昨更宣布新增中途停泊澎湖，令航程更吸引。業界冀更多郵輪訪港，帶更多海外客來港，達至更大經濟效益。

啟德疫後首度雙船停泊

啟德郵輪碼頭管理及營運商「環美郵輪碼頭」董事總經理班智榮接受查詢時表示，途易郵輪（TUI Cruises）旗下的「邁希夫5號」，有2,100名旅客，主要是德國旅客，亦有瑞士及澳洲客等，該船屬過境性質，船上7成旅客昨日都有登岸參加本地遊，今日亦會在港自由活動，今晚7時離港。

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「名勝世界壹號」加停泊澎湖 吸台灣客訪港

至於名勝世界郵輪旗下的「名勝世界壹號」，本周五起將會展開3日2夜及2日1夜的公海遊，主要吸引港人上船玩。但船公司昨日公布，原定4月2日至10月29日往來香港及高雄的雙母港航程，其中逢周日在本港出發的4日3夜航程，除了周一到達高雄玩大半日，更會將周二的公海航程，改為新增往澎湖停留多大半日，到周三才返港；最平內側客房二人起計，每位1,699元起，連港務費及船上服務費，約2,500元。本月31日前報名，二人同行可享每位減300元優惠。

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名勝世界郵輪指出，今次「名勝世界壹號」香港及高雄雙母港，相關產品亦有在台灣開售，除了港客，亦會帶台灣客來港。按照航程，台灣客會在逢周一登船，同樣翌日到澎湖，周三到港，可順道在港觀光，周四再登船返高雄。而另一款航程，台灣旅客逢周四由高雄來港，周五離船在本港自由行玩2日，周日才再登船返高雄。而據悉，該船公司更計劃延長停泊本港作母港至今年底。

今年至少20艘郵輪訪港 業界望更多海外郵輪客來港

參考船期資料，今年有約10艘郵輪停泊海運碼頭，包括除了今年1月首度在疫情有國際郵輪訪港的銀靈號，稍後還有精鑽探求號、詩歌號及微風號等。而啟德郵輪碼頭亦有至少10艘郵輪停泊，包括七海水手號、海洋光譜號、名人極致號、鑽石公主號等，部分來港1至2次，約一半是過境停泊。班智榮指，啟德有紀錄以來最多一年內有19艘不同郵輪到訪，有信心今次「雙泊位」有船停泊是好開始，料國際郵輪訪港，帶更多海外客來港，「不止郵輪碼頭，本地旅行社及旅遊相關行業都受惠。」

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疫情期間，啟德郵輪碼頭由2021年7月至2022年1月，都有「雲頂夢號」公海遊，至第五波疫情才被港府叫停。由於本港全面通關較遲，不少郵輪公司早已在去年落實停泊其他港口，包括新加坡。

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記者吳雋妍