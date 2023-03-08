  • 20°C
香港時間 : 2023309日 (週四) 00:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無名】梁朝偉下苦功練普通話對白　偉仔與王一博對打：大家都好搏命

娛樂 23:05 2023/03/08

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

《無名》香港首映禮。

梁朝偉（Tony）主演電影《無名》的香港首映禮於今晚（3月8日）假銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行，英皇集團主席楊受成伉儷、總製片人于冬、程耳導演及男主角梁朝偉出席。

另外，陳國邦、衛詩雅、湯怡、許靖韻、彭秀慧、郭思、沈震軒、黎峻、劉若寶、艾妮等到場捧場。

梁朝偉與英皇集團主席楊受成。

偉仔做足功課
 
首映禮上，影帝梁朝偉分享拍攝《無名》的難忘經歷，其中一場，偉仔與王一博埋身肉搏，真實感十足。

被問埋位前是否需要勤練身手，偉仔說：「事前跟武術指導有過很多溝通與排練，希望做到好像街頭打鬥的感覺，不會有甚麼招式，但大家都好搏命，拍攝時亦非常順利。」

《無名》全程需用普通話演繹，偉仔笑言：「自己對《無名》發音不是很習慣與適應，還是要下點苦功，請老師照著劇本練習，工作環境每天都在說國語，對我有很大幫助。」

偉仔接受新挑戰
 
偉仔是不少大導演夢寐以求的男主角人選，程耳導演透露：「能請到Tony演出，我覺得是緣份吧！對整個劇組來說，Tony就像是天使，他一到每個都很開心，而且大家可以早收工。」

程導演表示，偉仔自揭未看《無名》劇本，先睇了程導演前作《羅曼蒂克消亡史》，偉仔盛讚：「這部戲的燈光、攝影都很美，又有很多優秀的演員，加上在這個階段，我想多與不同地域的導演合作，看看能擦出什麼新火花！」

偉仔說：「對我來說，這次是新挑戰、新嘗試，之前我參演過李安導演的作品（《色戒》），與今次《無名》的時代背景相近，只是我用了另一個角色身份，進入了同一個熟悉環境，感覺好特別！」

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

 精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港電影評論學會】張繼聰封帝吃杯麵「慶功」　Sammi緊張：獎都唔記得攞【有片】
17:55 2023/03/08
【香港電影評論學會】張繼聰封帝吃杯麵「慶功」　Sammi緊張：獎都唔記得攞【有片】
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變　喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易
19:01 2023/02/14
【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變　喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易

你可能感興趣

【香港電影評論學會】張繼聰封帝吃杯麵「慶功」　Sammi緊張：獎都唔記得攞【有片】
17:55 2023/03/08
【香港電影評論學會】張繼聰封帝吃杯麵「慶功」　Sammi緊張：獎都唔記得攞【有片】
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變　喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易
19:01 2023/02/14
【風再起時】梁朝偉入行40年心態不變　喜歡劉嘉玲任經理人：溝通更容易
梁朝偉 楊受成 導演 電影

最高瀏覽

【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
11:41 2023/03/07
【癌症殺手】肝癌婦拒化療早晚空腹在家飲一物　半年後3.5cm腫瘤奇蹟消失
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
14:19 2023/03/06
【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光
11:45 2023/03/08
【瘋狂播種】隱形富豪專找高智商靚女傳宗接代 家中20個兒子曝光