【無名】梁朝偉下苦功練普通話對白　偉仔與王一博對打：大家都好搏命

▲ 《無名》香港首映禮。

梁朝偉（Tony）主演電影《無名》的香港首映禮於今晚（3月8日）假銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行，英皇集團主席楊受成伉儷、總製片人于冬、程耳導演及男主角梁朝偉出席。

另外，陳國邦、衛詩雅、湯怡、許靖韻、彭秀慧、郭思、沈震軒、黎峻、劉若寶、艾妮等到場捧場。

▲ 梁朝偉與英皇集團主席楊受成。

偉仔做足功課



首映禮上，影帝梁朝偉分享拍攝《無名》的難忘經歷，其中一場，偉仔與王一博埋身肉搏，真實感十足。

被問埋位前是否需要勤練身手，偉仔說：「事前跟武術指導有過很多溝通與排練，希望做到好像街頭打鬥的感覺，不會有甚麼招式，但大家都好搏命，拍攝時亦非常順利。」

《無名》全程需用普通話演繹，偉仔笑言：「自己對《無名》發音不是很習慣與適應，還是要下點苦功，請老師照著劇本練習，工作環境每天都在說國語，對我有很大幫助。」

偉仔接受新挑戰



偉仔是不少大導演夢寐以求的男主角人選，程耳導演透露：「能請到Tony演出，我覺得是緣份吧！對整個劇組來說，Tony就像是天使，他一到每個都很開心，而且大家可以早收工。」

程導演表示，偉仔自揭未看《無名》劇本，先睇了程導演前作《羅曼蒂克消亡史》，偉仔盛讚：「這部戲的燈光、攝影都很美，又有很多優秀的演員，加上在這個階段，我想多與不同地域的導演合作，看看能擦出什麼新火花！」

偉仔說：「對我來說，這次是新挑戰、新嘗試，之前我參演過李安導演的作品（《色戒》），與今次《無名》的時代背景相近，只是我用了另一個角色身份，進入了同一個熟悉環境，感覺好特別！」

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