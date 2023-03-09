【醫院塌石屎】一周揭3宗　醫管局就連串意外致歉　月內全面檢查公院中高風險地方　

▲ 公立醫院一周揭3宗塌天花石屎事故，醫管局高層就連串意外致歉。陳永康攝

葵涌醫院昨日（８日)凌晨發生塌石屎意外，一塊30cm乘30cm的石屎掉下至病房的診症室，幸沒人受傷，是醫管局一周內公布第3宗同類意外。醫管局行政總裁高拔陞就連串事件引致醫護及病人安全風險致歉，強調醫院有最終責任，會於一個月內完成檢查各聯網醫院中高風險地方。

醫管局轄下7個聯網共43間醫院，均由同一個勘探承辦商作安全檢查，而早前青山醫院意外中有出現滲水情況，但承辦商顧問報告指「無缺損地方」，局方對其表現感到不滿，不排除交由監管機構處理。■本報記者 陳展棋

葵涌醫院塌石屎意外於昨早於社交平台群組流傳，照片顯示石屎壓毀假天花後，跌落至傢私、印表機等地方，石屎碎片散落一地。醫管局昨午進一步交代事件，指事故於凌晨3時半發生，有職員於醫院L座1樓聽到巨響，其後發現兒童及青少年精神病房診症室跌下假天花及石屎等，包括最大一塊30cm乘30cm的石屎，散落範圍有大約1.5米乘1.5米。

葵涌醫院行政總監阮家興表示，鄰房的診症室或出現石屎不穩，院方需即時封閉相關及附近診症室，其他地方經探測器檢查後證實安全，才重開予病人使用。病房內的15名病人需要轉移至安全地方。阮亦表示，涉事大樓於1981年落成，相信與葵涌醫院重建無關。診症室的安全檢查，對上一次是2021年，檢查時並無發現問題。

涉兒童青年診症室 15人需轉移

連同上周被發現青山醫院一間病房出現石屎塌下，以及屯門醫院一個男廁昨亦被發現有部分假天花掉落，今次事件已是醫管局一周內第三宗同類意外。當局確認，全港7個聯網43間醫院，均是使用同一個勘探承辦商富士達作安全檢查。

醫管局策略發展總監程偉權表示，對承辦商的工作表現不滿。他指出，在調查青山醫院意外中，發現顧問提交的報告顯示並無缺損，不過醫管局人員巡查後則發現有滲水情況，不能排除青山醫院及葵涌醫院事故均與滲水有關。

外界關注為何青山醫院意外發生後，事隔3個月再出現同類事故。程偉權表示，於青山醫院事故後本已加強工程督導，例如有駐場設施管理的同事、屋宇署及其他測量師，審視勘察工作，再將之與承辨商的報告作比對，惟當昨日打算檢查葵涌醫院時，就恰巧發生事故。

程偉權續指，與富士達簽署了2年多的合約，原定截至今年11月底。他表示，承辦商或顧問的表現會記錄在案，「如果工作的成效、效果不合標準，甚至有違規，不排除交予監管機構處理。」

不滿勘探承辦商 或交監管機構

程偉權表示，醫管局43間公立醫院及百多間診所，過半數建築物樓齡都超過30年，局方目標在一個月內完成檢查公立醫院3類設施，包括懸掛在天花的醫療儀器，以及室內外的樓宇結構，亦會優先檢測曾有石屎或批盪滲水的牆壁或天花、人流較多的高風險地方，以及鄰近較為震盪的大型機器的地方。

高拔陞說，就事件或致安全風險致歉，強調醫院有最終責任。當局公布，早前成立的檢討委員會，會由醫管局大會成員、註冊專業測量師溫文儀出任主席。高指，委員會將負責近期數宗涉及醫院保養維修事宜的應變及整體管理工作，目標在3個月內完成並提交報告。

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記者 陳展棋