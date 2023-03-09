Gin Lee轉會後即出快歌　李幸倪為拍MV積極減磅

日前，Gin Lee（李幸倪）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談轉會感受。

Gin Lee直言，曾在真空期思考去向，更一度考慮過不再做歌手：「其實最驚係做錯決定，唔知道自己嘅決定啱唔啱，有反問自己點樣繼續行，十字路口有好多選擇，有好多可能性，所以咩都有諗過，嗰個時期都幾迷失，心情複雜，一有壓力自己就會失眠，勁出現生蛇狀況。」

她回想說：「第一次生蛇，好彩唔係太嚴重，初初感覺到背脊有撻嘢，立即睇皮膚科醫生，開藥控制住，嗰刻知道自己一定要停一停，要俾自己休息一段時間，所以返咗馬來西亞，順便見屋企人。」

大馬休息放下歌手身份

許文軒問Gin Lee在馬來西亞休息的生活點滴，她坦言：「其實好Hea，冇咩特別嘢做，放低歌手嘅身份，過啲平凡嘅日子，同屋企人旅行、傾吓計、煲劇同遊車河已經好開心。」

孝順女Gin Lee現在接排家人來香港住：「咁我就多啲時間照顧佢哋，唔係淨係我掛住佢哋，其實佢哋都好掛住我！佢哋喺香港好快就適應。因為馬來西亞好熱，佢哋好鍾意香港，可以行山，好享受海旁散步。」

轉會後即出快歌

談到轉會後推出新歌時，Gin Lee說：「毫無懸念一定要搵首快歌，知道好多樂迷覺得我成日唱抒情歌，想話俾人知我除咗慢歌之外，仲有好多可能性，聽左成100首Demo，最終搵咗韓國嘅Demo，就出現咗《Dum Dum》呢首歌。」

她續指：「今次嘅舞蹈係最難嘅一次，動作好快，好複雜，每日練4至5個鐘頭，練完一返到屋企，我諗除咗頭髮之外，身體每一個部份都好攰。有懷疑過自己得唔得，因為練完一小部份，個心跳得好快，初初仲有啲頭暈。」

許文軒問是否因為要同步減肥拍MV而受影響，她解釋：「因為喺馬來西亞休息時食得太多，拍MV要減磅，但係今次嘅舞蹈強度好高，要好大體能，所以要靠營養師配合，慢慢就可以斷食同生酮之下都有能量，所以最後成功我都好大滿足感。」

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