【攝理教】方力申女友葉萱公開遭鄭明析性侵過程　葉爸爸露面力撐愛女

▲ 葉萱（Maple Yip）被攝理教教主性侵一事大受關注。

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國4名邪教教主的故事，攝理教教主鄭明析以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，當中的受害人包括方力申的女友、來自香港的葉萱（Maple Yip）。

Maple在紀錄片的第3集中，她在大部份時間也是哭成淚人，講述自己加入攝理教的原因、遭鄭明析性侵犯的過程。在紀錄片的末段，播出了Maple與爸爸的視像對話，葉爸爸表示十分支持愛女。

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加入攝理教

在加拿大出世的Maple，就讀中五時的她遭同學排擠、與父母感情不太好、與男朋友關係混亂，也是不少學生會遇到的情況。

後來，她在銅鑼灣遇上攝理教的信徒，她接到對方來電時，問對方人生是甚麼，對方就以聖經內容為她解答，於是令她開始踏上沉迷邪教之路。

▲ 葉萱（Maple Yip）

相信鄭明析坐冤獄

Maple加入攝理教時，她是深信鄭明析是在坐冤獄。她提及鄭明析2009年被判入獄的10年間，仍要與女信徒會面，同時繼續要求女信徒寄泳裝照及長腿性感照供「教主」欣賞。

當被看中的女信徒會前往監獄探監，而Maple自己是其中一人，她曾前往探監2、3次。

鄭明析每天下午1時到戶外運動，Maple和女信徒們會在露台揮動地拖，這樣鄭明析就知道女信徒已來。

她指，有次回到該單位，看到鄭明析在牆上用手寫上其英文名「Maple」，讓她感動得落淚，因為她認為自己的主受盡委屈，要努力傳教盼望「教主」早日出獄。

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憶述遭性侵過程

Maple在鄭明析出獄後火速上位，會在播道會上唱歌跳舞，又會任教會宣傳。

有一次，她被安排前往鄭明析的大宅，並獲得「愛的教育」，她說︰「他笑着摸我屁股，把手伸進我褲內，然後他把手塞進我的生殖器。他說上帝來了，上帝給你愛，不要告訴爸爸。我覺得很亂，我聯絡姐姐，她說老師很疼妳。」

另一次，Maple在大宅中按鄭明析要求脫去絲襪、以貓的姿態趴在地上，她哽咽說︰「我只是聽他的指令，然後他就突然進來了。因為他沒有弄好，一直硬來，我就流血而且很痛。我希望他可以停下來，他就說我的這裏既大又漂亮。」

遭到性侵的Maple，因聽到鄭明析指自己是彌賽亞，也擔心下地獄，所以便忍受著，她也認為對方的行為是很嘔心，但她同時又感到自責、認為是自己的問題。

她曾經自殘雙手，又直言每一天都很想死，但始終覺得要站出來揭露真相。

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葉爸爸支持愛女`

在紀錄片的末段，播出Maple與爸爸之視像對話。

葉爸爸稱，女兒很勇敢地指控鄭明析，並表示︰「我會一直喺個女身邊，一直support佢，哪怕有任何人指指點點，我都係proud of同支持我個女，佢係我嘅一切。」

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