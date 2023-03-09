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【安達臣道冧天秤】單親媽痛失22歲獨生兒 淚訴心痛到斷腸求還兒一個公道

親子 10:38 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

安達臣道冧天秤意外潘媽媽促政府查死因，與22歲子相依為命日子難過。(東張西望截圖)

秀茂坪安達臣道近安泰邨上年9月一宗奪命工業意外，一個地盤天秤懷疑操作期間塌下導致3死6傷。昨日(8日）《東張西望》播放其中一名22歲工程師助理潘浩鈺，亦是事故中最年輕死者的媽媽訪問，要求政府徹查意外成因，更展示亡兒生前遺物，場面令人心痛。

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痛失愛兒的潘媽媽在片段中指出，他與兒子雙依為命，兒子生前是一名陽光積極的男生，不同的工作都會嘗試去做，是一個很照顧家庭的男生。

他做暑期工、一有時間會去沙田送外買，各樣事物都會去嘗試，他不怕辛苦、不怕捱。我沒錢買單車給他，他行路送外賣，我親眼看到他孭著外賣袋送幾個鐘頭，賺90多元，幾還叫我不用擔心，開心地說我可以增值八達通。

潘媽媽痛斷腸地表示天天看到兒子的遺物，想起兒子在民安隊學習營當值、積極考保安牌照、做物流賺錢幫補家計...

我將個仔交給你們，係從事基建行業，結果，換回一張火化紙，你叫這個媽媽如何過下去?政府的法例在做甚麼?沒有安全，如何保障地盤工作環境？

她希望政府可以徹查意外成因，還亡兒一個公道，直斥先要審核地盤的安全，她想起認屍時的情況更是悲痛

我已經認不到他，只靠醫院交出的遺物才知道遺體是他，我接受不了，我不能面對，這種痛，這種傷心，這種難過，我當時好想在一頭撞死便算。

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責任編輯:王明芳

 

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