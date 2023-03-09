【兩性關係】女子出差託閨密睇實老公 CCTV驚揭2人搭上迫兒子改口叫媽媽

▲ 一名35歲媽媽，因需要出外工幹，於是拜託好姊妹幫忙「監督」丈夫及照顧5歲兒子，沒想在兒子誤按閉路電視之下，發現好姐妹竟與丈夫偷情，更厚顏無恥到要兒子改口叫媽媽，氣得她立刻千里回鄉誓要捉姦在床。《夫妻的世界》劇照

真是「防人之心不可無!防火防盜防閨蜜!」内地一名35歲媽媽，近日因需要出差，於是拜託好姊妹幫忙「監督」丈夫及照顧5歲兒子，沒想在兒子誤按閉路電視之下，發現好姐妹竟與丈夫偷情，更厚顏無恥到要兒子改口叫媽媽，氣得她立刻千里回鄉誓要捉姦在床。

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綜合內地媒體報導，35歲女子半年前被公司調到外地工作，於是請閨密幫忙「監視」丈夫，以便自己放心工作。但有天手機突然跳出家中閉路電視的畫面，原來是兒子在玩丈夫手機時意外啟動App。由於5年前產子時曾請過陪月姨姨，那時便在家中安裝閉路電視以保障嬰兒安全，但隨住陪月姨姨離開，她也忘記了家中是有安裝閉路電視，驚見令人怒髮衝冠的一幕:

我看見閨密穿著睡衣大搖大擺地從主人房行出來，並且與丈夫有親密互動。最過份是閨蜜很自然地抱兒子，要他開口喊媽媽，但遭到自子拒絕:『你才不是我媽媽！』這時在一旁的丈夫更斥責兒子，並承諾閨密『給我點時間，等財產都弄到手就離婚。』

看到自己被最信任的兩個人同時背叛，閨蜜更是自己邀請幫忙監視丈夫的，沒想到最終變成「引狼入室」。女子心寒之餘也冷靜地將影片儲存作為證據，並立刻向公司請假飛奔回老家，一開門果然看到丈夫和閨蜜在床上衣衫不整。

由於妻子當年認識丈夫時，男方家境、收入、長相也普通，對他印象也不好，但礙於雙方家人不斷催婚，才決定與他結婚，目前兒子已經5歲。但婚後丈夫露出真面目，好高騖遠又不務正業，從未腳踏實地工作過，只想靠投資致富，但總失敗收場，妻子也只能努力在職場賺錢持家。

最後女子霸氣回應，讓網民直呼暢快人心。

這個婚姻和爛男人，我都可以不要，但我得帶走兒子，也要讓他們知道，背叛是要付出代價的！

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責任編輯︰王明芳