【中港通關】内地婦懷孕6個月　不滿來港消費遭拒入境：幹嘛跑去香港生？

▲ 内地婦懷孕6個月，不滿來港消費遭拒入境，感到不滿：幹嘛跑去香港生？

兩地通關後，不少内地遊客來港遊玩。近日，一名已懷孕6個月的内地孕婦計劃入境香港，但遭拒絕入境，更被入境處職員拉進「小黑屋」問話。出於不滿，事後她在網上發文大呻：「不是說（懷）孕7月才會不給過香港嗎？」，並稱自己只是單純的來港消費，根本不會來港產子，於是向網民詢問孕婦如何入境香港。

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該名孕婦2月27日於小紅書以「孕婦過香港被拒絕入境」為題發文，稱自己已懷孕24周以上，日前透過「私家車通道」入境香港時被拒絕入境，更被入境處職員「拉進所謂的小黑屋裡」。她表示，當時只有自己一人，被職員問了一堆問題，甚至出示了胎兒超聲波照片和結婚證等文件，但依然被拒，於是發文向網民詢問孕婦「是怎麽過去（香港）的」。

對此，不少網民指，「懷孕被拒絕過關很正常吧」，「雙非肯定不能過」。但樓主堅稱自己僅懷孕24周，反問：「不是說（懷）孕7月才會不給過香港嗎？」她又提到自己不是「雙非」，丈夫有香港身份證，自己沒有，但自己只是計劃來港消費，而且並不打算在香港產子，於内地一早便「預約好了分娩+月子，全款都交了。」

樓主又補充，她從未去過香港， 因丈夫朋友的爸爸有中港車，才打算來香港「買買吃吃」，並打算「逛完當日來回」。但也有網民指，很多人會特意前往香港產子，對此她表示：

我幹嘛跑香港去生？懷著孕去香港就得被你們這些人噴啊？

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帖文曝光後引來網民熱議，有網民表示，之所以被拒絕過關和被定為來港產子，是因為有一段時間内地的孕婦都是「溜到香港生孩子」，有些更「生完就溜了，錢也不付」，亦有人說「你要是躲着生怎麼辦？懷孕就不會讓過」；還有網友稱，自己沒有懷孕也會被入境處職員詢問。

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責任編輯：羅嘉欣