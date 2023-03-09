曾志偉上訴追討已故台製片人逾千萬　二審獲勝遺產繼承人須賠償

▲ 曾志偉上訴勝訴。（陳慧安 攝）

曾志偉興訟討債5700萬元二審勝訴。台灣傳媒報道，曾志偉向已故製片裴祥泉的繼承人提告，追討5700萬新台幣（約1425萬港元）欠款。一審判曾志偉敗訴，台灣高等法院二審昨日改判裴祥泉的3名繼承人，應在繼承的遺產範圍內，付曾志偉5700萬元；全案可上訴。

曾志偉代表律師指，曾志偉與裴祥泉合作多部電影，而他在台灣主演、執導電影所得片酬等款項均由裴祥泉收取及處理。

可是雙方2003年結算，確認裴祥泉在2003年3月18日應還曾志偉5700萬元。但在2015年5月23日裴祥泉離世前，仍未歸還款項，因此向繼承人求償。

台北地方法院一審認為，曾志偉無法提出與裴祥泉有5700萬元借款關係，駁回曾志偉的請求。

之後曾志偉上訴，二審指出，曾志偉與裴祥泉簽立的結算書據，經送法務部調查局進行筆跡鑑定，確認是裴祥泉親書，足證兩人確實存在委任關係。

同時，二審表示，裴祥泉尚有5700萬元未返還曾志偉，裴祥泉繼承人均未拋棄繼承，因此依繼承法律關係，判決繼承人在繼承裴祥泉遺產範圍內，連帶給付5700萬元給曾志偉。

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