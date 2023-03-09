【攝理教】港女九龍塘街頭曾遇邪教險墮陷阱　拆解傳教技倆揭4大奇怪規條

▲ 有港女曾遇攝理教信徒，拆解其傳教技倆及奇怪規條。

韓國「攝理教」教主鄭明析長年以宗教之名性侵及綁架亞洲各地女信徒，Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭露他的惡行，引發各地熱議。日前有港女在網上討論區分享，曾於九龍塘遇上攝理教傳教，幸好最終未被「洗腦」，她拆解這個邪教的傳教技倆，並揭開當中4大奇怪規條。

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大學生教徒街頭傳教

該名港女周二（7日）於連登討論區，以「攝理教傳教技倆 親身經驗」為題發帖，表示近日Netflix紀錄片講述攝理教，她也想分享自己的親身經驗。她憶述求學階段，一次在九龍塘又一城行街，有兩名自稱是香港城市大學的學生正做一個研究項目，想訪問好。她隨即答允，並留下聯絡電話。港女自言︰

嗰陣時我仲係好天真、好傻，真係留咗真電話俾佢哋……

之後對方開始WhatsApp她聊天，她當他們是朋友，沒有太大戒心，又應邀赴約。對方慢慢滲入傳教資訊，「同我講咩係聖靈三位一體等等」，並邀請她返教會，她曾去過一次，形容當時的情況︰

地址喺油麻地附近，而我覺得奇怪係佢冇任何嘅門牌，每個人都要化晒妝著得勁靚，著得好formal。

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揭開攝理教奇怪教條

港女分享他們有很多奇怪的教條，例如︰

男仔同女仔要分開坐唔可以有接觸

每一個人都要透過靈修去upgrade自己

佢哋覺得要upgrade到100%先可以上天堂

佢哋同我講要同一位靈修到100%的男仔結婚，然後話暫時無乜邊幾個可以去到100%，應該只有教主一個

他們每晚致電叫她祈禱，跟她說教主每日的金句，她覺得太煩而沒再接聽他們的來電。此外，他們千叮萬囑她勿上網搜尋有關他們的宗教資料，聲稱「網上嘅資料不實」。不過，她感到有異上網了解，結果發現他們就是韓國的攝理教，而他們所講的教主正是鄭明析，自此便與他們斷絕來往。她寫道︰

佢哋主要傳教對象，係揀一啲外表睇落去好純品、好天真好傻嘅女仔，先同你做朋友，再用朋友壓力去傳教。

她指大專院校有很多攝理教的信徒，尤其是女生，直言「佢哋竟然可以喺HKU book場搞活動，而教徒有不少係不同大專院校嘅女仔。」後來她曾在葵涌廣場見到「熟悉嘅面孔」向一位中學女生傳教，她沒有立即阻止，惟事後上前向女生了解雙方對話內容。她發現他們的傳教技倆一樣，而女生留了電話給對方，她只好提醒女生他們是邪教，不要聯絡。

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責任編輯︰王明芳