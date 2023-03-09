【2023七人欖球賽】睇完七欖再戰水上樂園　海洋公園x七欖套票+酒店住宿餐飲優惠【內附連結】

▲ 國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023，萬眾矚目，香港香港欖球總會夥海洋公園及香港富麗敦海洋公園酒店，為球迷提供連串住宿餐飲及玩樂優惠。（海洋公園提供）

說好香港故事，國際盛事回歸。年度矚目盛事「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」將於3 月31日至4月2日舉行，一連三天上演動感澎湃和令人目不暇給的精彩賽事。海洋公園和水上樂園特與香港香港欖球總會合作，為本地觀眾及來自世界各地的訪客呈獻聯乘優惠，務求令欖球狂熱和緊張刺激的氣氛更加高漲。要再盡興些，香港富麗敦海洋公園酒店亦首度夥拍香港欖球總會，為一眾球迷呈獻限時住宿體驗及餐飲優惠。

為表示對中國香港七人欖球隊的全力支持，公園已於日前在各個社交平台，發布一系列分享港隊成員在水上樂園一展球技和激浪無限的動態短片。除了預先為七欖暖場，短片同時號召所有體育活動愛好者，投入這個令人樂而忘返的年度大派對，齊齊為香港欖球運動員打氣。

世界級盛事「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」風雲再現，各方勁旅將施展渾身解數，在球場上角力比拼，為球迷送上最熱血沸騰的賽事。參加這場盛大派對之餘，大家只需到訪水上樂園冒險狂歡和挑戰極限，或是暢遊海洋公園，便可感受一浪接一浪的熾熱氣氛。

▲ 年度矚目盛事「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」將於3 月31日至4月2日舉行，一連三天上演動感澎湃和令人目不暇給的精彩賽事。（香港富麗敦海洋公園酒店提供）

此外，深受大小朋友喜愛的海洋公園吉祥物威威與好友，將於3月31日現身香港大球場，首度在七欖開鑼日跟觀眾見面，並與約6,000名參與小型及青年欖球表演賽，或是透過康樂及文化事務署之學校體育推廣計劃，到場觀看賽事的兒童和青少年，一起助威吶喊。既可增進欖球運動知識，又可和與海洋公園吉祥物打咭。

▲ 海洋公園吉祥物威威與好友，將於3月31日現身香港大球場，首度在七欖開鑼日跟觀眾見面。（海洋公園提供）

由即日起至2023年4月2日，訪客可於香港欖球總會網站購買「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」x 海洋公園優惠套票，包括：「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」三日入場證一張，海洋公園全日優惠門票*一張，及價值港幣30元園内消費電子現金券一張。

售價：成人2,356港元 / 小童1,175港元。

*訪客可於2023年3月23日至4月30日期間到訪海洋公園或水上樂園（休園日除外）。

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酒店住宿玩盡七欖

至於香港富麗敦海洋公園酒店，則提供兩種住宿選擇：

1.「香港國際七人欖球賽」狂熱之旅：將帶領賓客展開一趟三日兩夜的奢華海畔度假體驗，禮遇適用於2023年3月31日至4月1日入住的預訂，並將包括每日雙人早餐、雙人佐酒小食拼盤及四瓶由少爺啤精釀的富麗敦皮爾森啤酒（下午3時至晚上11時期間在星耀廊供應），以及雙人2023香港國際七人欖球賽三天通行證（適用於3月31日至4月2日）和免費乘搭酒店每天定時前往銅鑼灣的穿梭巴士。每間客房由7,680港元起（另收加一服務費）。

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2.「重煥活力 · 投入欖球狂歡」住宿計劃：於3月下榻酒店，準備以最佳姿態為全球頂尖欖球好手吶喊助威。客人除了可在住宿期間享受南區海岸的迷人景致及盡情放鬆身心外，禮遇亦包括雙人2023香港國際七人欖球賽的三天通行證（適用於3 月31日至4月2日）和每日雙人早餐。此住宿計劃房價為每房每晚4,980港元起（另收加一服務費），有效期為即日起至2023年3月16日，適用於2023年3月 1日至23日逢星期一至四期間入住的預訂。

編輯：葉翠華