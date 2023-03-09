【蔡天鳳碎屍案】Abby豪宅猶如星級酒店　巨型聖誕樹+旋轉木馬彷彿如童話世界

▲ 蔡天鳳豪宅內部裝潢曝光。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）早前慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。所有認識Abby的家人好友全對她讚不絕口，更形容她如同天使般，故她慘被殺害令人感到痛心。

蔡天鳳離世後，獲大批網民湧入社交平台留言悼念，惋惜年輕又善良的女子竟遇上如此殘忍的遭遇，感慨以這形式才認識她。

她生前活躍於社交平台，除了有大量飛往外國出席時裝周的相片，她曾在聖誕佳節分享過家中的節日裝飾，意外令豪宅內部環境曝光。

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童話式豪宅

其中一個靠著落大玻璃窗邊的角落，放置了一棵高至接近天花板的巨型聖誕樹，地下除了有如雪一樣的棉花地毯，還放滿多份聖誕禮物。當中橙色盒幾乎佔了一半，相信略懂時尚的人，也知道該品牌產品有錢也未必買得到！

此外，聖誕樹旁還放置一個旋轉木馬擺設，Abby更坐上去拍照「打卡」，猶如童話故事中的公主一樣。

而另一邊的飯廳位置，她悉心佈置餐桌，除了有深紅色的玫瑰鮮花，還有歐陸式蠟燭、胡桃夾子公仔等，連酒杯也五顏六色，相當有節日氣氛。

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奢華衣帽間

Abby出身富裕家庭，其母「五姐」曾在抖音分享女兒500多平方呎的奢華衣帽間。

三個大衣櫃放置滿晚裝和名牌衣服；兩個櫃放滿價值不菲的名牌包包，當中不乏限量版的Hermès手袋；高跟鞋則放滿兩個大櫃，目測至少有40多對。

而衣帽間中央的飾櫃放滿不少鑽石項鍊、首飾和太陽眼鏡，似足名店內的陳列櫃。

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