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【特首訪京】完成訪京行程下午返港 李家超：展開了港府與中央部委有效合作新篇章

政治 14:47 2023/03/18

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

李家超參觀黨史館。（李家超Facebook圖片）

行政長官李家超今日完成北京訪問行程。7日時間共拜訪11個中央部委及機構，包括今日拜訪的司法部。李家超指出，今次訪問開展了港府與中央部委和機構之間有效溝通和合作的新篇章。港府各司局長及政府同事今後都會在這條康莊大道上共同努力，與內地不同單位共同解決問題。

上午訪司法部   討論大灣區法治服務和保障

李家超今日與司法部部長賀榮會面。賀榮表示，期望與特區政府在內地和香港在法治上的交流和合作，以及粵港澳大灣區建設在法治上的服務和保障等議題交換意見。

李家超表示，特區政府會繼續善用香港普通法的制度優勢和國際聯繫，鞏固香港在「十四五」規劃下作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的定位。亦會全力支持和配合上月在港成立的國際調解院籌備辦公室工作，助力國家主導國際調解發展工作和培訓涉外法治人才。

籲官員、市民赴京時參觀黨史館

另外，李家超在京期間，亦往天安門廣場觀看升旗禮，參觀了中國共產黨歷史展覽館。他呼籲特區官員及市民赴京時到展覽館參觀，透過學習歷史，明理增信，崇德力行。

李家超今日下午返港。

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責任編輯：林曉君

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