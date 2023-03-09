【癌症殺手】食白飯可致大腸癌？　研究揭1種飲食法及4類食物易致癌

▲ 食白飯可致大腸癌？研究揭1種飲食法及4類食物易致癌。

大腸癌為本港第2大致命癌症，有最新研究表示，吃白飯竟也有機會引發大腸癌。

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台灣退休心臟科醫生謝安民在Facebook專頁發文，引述了美國癌症協會發表的最新一項研究。研究結果顯示2大重點：大腸癌患者年輕化及年輕的晚期患者比率增加、西式飲食易致癌。

研究指出，在1995年至2019年期間新確診大腸癌患者中，55歲以下患者由11％升至20%，增幅近1倍；2019年更有60%患者被診斷屬大腸癌晚期，比1995年時增3%。

另外一項研究則揭示「西式飲食」方法容易誘發大腸癌。該項研究對13萬名以醫療工作人員為對象進行分析，發現其中有1175人患有大腸癌。其中，有111名患者大腸癌細胞中含有特殊大腸桿菌「E. Coli」，特點是能分泌「PKS」化學物質。

研究人員進一步從受試者飲食習慣分析，發現大多數習慣西式飲食的人，腸道內更容易出現此特殊桿菌，進而刺激腸道發炎。謝醫生解釋，西式飲食法可能經過改變大腸內細菌的生態，產生某種特殊大腸桿菌，可導致大腸壁發炎，最終惡化成大腸癌其中一種。

4類食物高危

謝醫生指出，西式飲食主要包括4類食物及1項特徵，容易引發全身及腸胃道發炎（inflammation ）：

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注意飲食 預防大腸癌

謝醫生提醒，上述研究主要探討西式飲食、致病菌以及大腸癌之間的關係，而結果確實證明了飲食方式絕對有可能增加患大腸癌的風險，市民應從飲食上避免養成過多可改變大腸內細菌生態的致病細菌：

很多人雖說是中式（飲食），食物中還是包括不少紅肉、加工肉品、糖和精製穀物等和西式飲食類似的成份；也缺乏蔬菜、豆類。也要一樣注意預防、診察大腸癌。

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責任編輯：羅嘉欣