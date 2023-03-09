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【東張西望】長髮裸女中央圖書館擺甫士拍片　林溥來+何沛珈對全裸影片感震驚

娛樂 11:59 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir）和何沛珈報導裸女新聞。

TVB節目《東張西望》昨晚（8日）播出的一集由林溥來（Patrick Sir）和何沛珈擔任主持，節目提到網上瘋傳的一段全裸短片，一名女子於銅鑼灣中央圖書館全裸拍片，Patrick Sir和何沛珈對女子的行為感到震驚。

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全裸拍片

影片中，一名女子赤裸全身，於中央圖書館內大擺甫士，並拍片留念。

網上流傳的影片長約4秒，事件引起不少網民熱議。

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《東張》主持感震驚

Patrick Sir指康文署表示暫未收到相關投訴，且尚未得悉影片的拍攝時間及日期，不過已就事件報警處理。他又說：「睬！簡直污染咗純潔嘅圖書館。」

何沛珈則說：「為咗呃Like都唔洗咁㗎嘛！喺公眾地方猥褻暴露身體任何部分都係違法，仲有違道德添！真係要嚴懲！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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