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【死屍死時四十四】終極海報及預告曝光　呂爵安毛舜筠出盡招數保樓價

娛樂 11:41 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《死屍死時四十四》

《正義迴廊》導演何爵天執導，呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、毛舜筠（Mo姐）、鄭中基、黃又南、余香凝（Jennifer）、楊偉倫及麥沛東等聯合演出港產片《死屍死時四十四》將於4月4日上映，終極預告及海報同步在今日（3月9日）曝光。

從反傳統燒腦片《死屍死時四十四》終極預告可見，除有林海峰為電影部份內容友情聲演，亦見到Mo姐及余香凝以宮庭服造型出現，中基閃避屍體，Edan霸氣登場，Jer與陳漢娜拍拖談心、劉江驚嚇爆粗，李尚正機槍式掃射對白，已絶對叫人期待。

預告片透視香港人用盡畢生積蓄、甚至兩代人的努力，去建購一間獲地產發展商包裝得美輪美奐的私人屋苑單位，一具不名來歷的屍體卻突然出現於單位門前。

一眾同層業主擔心物業變成凶宅，於是一場為保家門清白及避免自住單位樓價大插水的大鬥法展開，可謂屬於港人的黑色喜劇。

《死屍死時四十四》海報。

避免變凶宅樓價插水

Mo姐在戲中為自住單位免受牽連成為凶宅，以避樓價插水破產瞓街，搞盡腦汁扮嬌嗲熱情弄媚獻演技。同時，Mo姐亦一矢中的說：「一報警，層樓就變凶宅。」

戲中，余香凝考慮到凶案令居所未能獲銀行批核按揭，戲中黃又南則表示：「按到都跌3成。」引發出一連串非法處理屍體的大笑話。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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