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【越洋專訪】巴黎男裝周專訪創作人黃偉文　Wyman：艱難日子藝術是避難所

娛樂 08:07 2023/03/10

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

在巴黎男裝周專訪創作人黃偉文Wyman，暢談他在彼邦的生活日常。

本地香港著名創作人Wyman（黃偉文）近年旅居倫敦，香港觀眾只能夠在社交媒體看到他的影蹤，不過，要接近他不是沒有辦法，他每年就必定有兩次飛往巴黎出席男裝周，今年是疫情後回復常態的首季男裝周，我們在時裝展中找到他暢談這次回到巴黎出席男裝周的心情。

記：記者    W：Wyman

記：近年你旅居倫敦的生活好嗎？

W：其實除了城市不同了之外，都是努力令自己的生活如以前一樣，有趣的是很多時，當一個人到另一個城市生活，希望改變一些事，住的時候你發現最希望的就是如以前一樣。

彼邦買餸生活日常（fb圖片）

記：時裝周見回很多老朋友，心情如何？

W：好驚自己的心情是「木偶奇遇記」，因為大家3年沒見，其實好多人都老了，我好想兜口兜面告訴他們老了很多，但又不好意思，畢竟熟還熟，但又是否沒有boundaries地直接去講呢？與此同時，我都知道他們都可能這樣看我，這一個是最大的感觸和唏噓。

記：對後疫情時期的時裝周有甚麼期望？

W：這3年過後我對很多事的期望都低了，最低又最實用，就是希望很多事都如常，為甚麼要放大這件事呢？就是很多事都沒有如常，其實在這3年間看時裝活動，很多都洗了3次牌，也就是說牌子、潮流、所有跟時裝界的人和事，又或是時裝表演的各種方法，方方面面都起碼洗了3次牌，所以不期然都希望最後變回2019年之前般。

老友容祖兒往倫敦探望。（fb圖片）

記：這次來時裝周有甚麼準備？

W：近一段時間我在倫敦居住，在倫敦居住時預備到時裝周，比在香港居住時難，畢竟那時個居住了幾十年的地方，要找甚麼來支援時裝周，那幾天的需要是容易很多的，有時在倫敦你不知在哪找某些東西，這幾年大家都在家工作，我想大家都放懶了，在造型上沒有鬥志，又或者明知有些東西買了沒有用，你就不會買，不買又要找衫找造型去時裝周就十分艱難，舉個例子，這套衫我在2019年買，我打算2020年...2021年到時裝周，卻一直都沒有機會，所以我在2023年穿過回本。

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記：3年疫情期間，時裝對你意義有改變嗎？

W：這件事很矛盾，這3年來我發現原來時裝不是世界上最重要的事，其實我一直都知道，不過不需要這樣證明給我知。又發現雖然去裝扮，但這幾年每天待在家，見不到人，裝扮沒有用，但又覺得在艱難的日子裏，藝術真的很重要，又或者倒轉來說，在愈艱難的日子，藝術就愈緊要，那一個避難所，那個陶冶性情和心靈的能量是很重要的。

Wyman喜歡Yohji Yamamoto的設計，當然不會錯失這位時裝大師的花生騷。（攝影：Douglas Ning）

記者：何偉雄

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