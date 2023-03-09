【彩券夫妻】主修數學系3分鐘破解彩票中獎漏洞　退休伯伯10年勁賺2億養全家

▲ 退休伯伯破解彩票中獎漏洞，10年勁賺2億養全家。

中巨額獎金的機率有幾多？外國有一位伯伯擅長數學，他計算中獎的規則，發現有漏洞，中獎百發百中，在10年間勁賺2億，其真人真事更被廣泛報道，去年其故事更被翻拍成電影《彩券夫妻》，再次引起熱議。

人類勝過AI

綜合外媒報道，美國密西根州（Michigan）一對8旬退休夫婦Jerry Selbee和Marge Selbee的事跡被拍成電影，因為Jerry在10年間為妻子和親友賺了2,600萬美元（約2.04億港元），令人嘩然，有關電影名為《彩券夫妻》（Jerry & Marge Go Large），去年年中在美國上映。

最新影片︰

Jerry畢業於西密歇根大學（Western Michigan University）數學系，擅長算術，早在2003年，當時60多歲的Jerry在便利店中看到關於「Winfall」彩票的宣傳小冊子，他只用了3分鐘就發現彩票規則中有漏洞。該彩票規則簡單，由買中抽出的全部6個數字的人奪得頭獎，當累積獎金達500萬美元（約3,900萬港元）上限，若該期仍沒人中頭獎，500萬美元的獎金就會由買中3、4或5個數字的人攤分。

每張彩票為1美元（約7.8港元），若以1,100美元（約8,600港元）買彩票，以概率計算會至少有1張彩票買中4個數字，贏回1,000美元，同時還會有18至19張彩票買中3個數字，贏回共900美元，兩者合計共能贏回1,900美元（約1.5萬港元），絕不會輸錢。

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老公婆成立公司投入博彩事業

Jerry第一次買了3,600美元（約2.8萬港元）彩票，並接近翻倍贏得6,300美元（約4.9萬港元）。他第二次買了8000美元（約6.3萬港元）彩票，同樣贏取差不多2倍的獎金。

Jerry告知老婆此重大發現，老公婆投入博彩事業，在彩票上投注了逾十萬美元，更成立一間名為G.S. Investment Strategies的公司，有錢齊齊搵，邀請親友注資，每股500美元（近4,000港元），累積贏得過百萬獎金。

到2005年，「Winfall」因購買人數太少而停售，Jerry轉戰鄰近的州分另一款類似彩票「Cash WinFall」，6年間每期花14小時駕車買彩票，忙起來時，每天要用10小時核對彩票，平均每年買逾10萬張彩票，儲起沒中奬彩票達1,800萬張，放滿65個膠盒。

只是基本算術

Jerry的中獎方法沒有作弊，他受訪坦言「這個只是基本算術」，亦驚訝沒有其他人發現。事實上，於2011年有傳媒留意到「Cash WinFall」銷量多到不尋常，查探後發現Jerry的公司外，還有由麻省理工學院數學系學生組成的組織，以類似手法賺大量獎金。

當地政府停售彩票修改漏洞，並展開調查，發現他們的行為屬合法。結算在10年間，夫婦公司靠彩票賺得合共2,600萬美元（約2.08億港元），扣稅後實收入為約800萬美元（約6,300萬港元），兩公婆將錢用來翻新房屋，還支付6個子女、14個孫子和10個曾孫的學費，養活四代。

此外，夫妻將自己經歷的版權賣給電影公司拍攝，去年6月美國上映電影《彩券夫妻》（Jerry & Marge Go Large），該電影今年亦在海外不同國家地區上映。

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責任編輯︰王明芳