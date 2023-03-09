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【攝理教】邪教教主鄭明析設「選妃部門」自肥　男信徒有特別任務在身

娛樂 12:26 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》

Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》揭開韓國4名邪教教主的故事，攝理教教主鄭明析以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，當中的受害人包括方力申的女友、來自香港的葉萱（Maple Yip）。

紀錄片當中揭開攝理教的恐怖一面，其中提到鄭明析在教會特設「選妃部門」、有明確的「選妃」口味。而且，攝理教當中其實也有高大靚仔的男信徒存在，更有「任務」在身。

【攝理教】方力申女友葉萱公開遭鄭明析性侵過程　葉爸爸露面力撐愛女

鄭明析「選妃」

鄭明析在教會特設「選妃部門」，主要挑選身高1米7、高顏值、年齡界乎16至28歲、皮膚白皙和毛髮少的女生，而且需受洗至少3年、讀過3次聖經，並由相關部門製造與教主單獨相處的機會。

相關部門會處理女性性器官的資料，「選妃冊」不但有女信徒的個人資料，還附有性感裸照，一絲不掛連私密處也被拍下，此舉動被認為對教主的愛戴和尊重。

鄭明析會請教會代表幫忙挑選出條件好的女信徒，當鄭明析與女信徒單獨見面時，會以各種藉口侵犯女信徒，並指如反抗的話會遭受詛咒。

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男信徒作教主陪襯

攝理教女信徒被選妃的同時，靚仔又高大的男信徒也有被看上的機會，事關他們會成為鄭明析的陪襯品。

在紀錄片中，鄭明析會帶同眾人到「東方耶路撒冷」之稱的明月洞打排球及踢足球，男信徒會不斷把球傳給教主，守龍門的人也會作狀撲空，務求令教主成為入球最多的人。此外，鄭明析也會派男信徒恐嚇一些反抗的女信徒，令她們乖乖就範。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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