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【家庭問題】跪地哭求父母買$200鞋　28歲女被指啃老族揭背後心酸故事

親子 12:17 2023/03/09

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

背後故事原來咁慘！

28歲理應有自立能力，但浙江紹興一名28歲女子，鞋都買不起，要在鞋店內下跪求父母購買，因而被指是啃老族，殊不知原來背後有心酸故事。

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浙江紹興網傳一段影片，一名女子在鞋店內向父母跪求父母買一對200元人民幣(約港元$225）的鞋，事發在3月5日浙江省紹興市一間鞋店，當時女子和父母到鞋店閒逛，女子千最後看中了一雙鞋子，但父母看到價格嫌太貴，認為鞋子不需要買太好，一雙幾十塊人民幣就夠穿了，拒絕付款購買，還稱：

我們穿的不也是幾十塊錢的嗎？

此時，女子情緒失控，大哭大鬧還跪在地上磕頭，場面相當尷尬，女子說：

就一雙鞋，你錢不是很多嗎？我賺的錢都是你們幫我存著，我的腳就這麼廉價？

然而父親沒有安慰她，還說道：「妳能不能正常點？」隨後便轉身離開鞋店。

女子看到父母離開後崩潰大喊：

我就是想買一雙好一點的鞋子，為什麼要對我這麼殘忍？

短片在網上引起熱議，後來店員受訪時表示，這家人應該是外地來打工的，女子長期和父母一起工作，收入都交由父母保管，她透露，當日一家三口原本高高興興出來買鞋，沒想到發生這種事。

女子下跪父母求買鞋。

事年在網上引起討論，網民紛紛感到心痛，「錯怪她了…以為她是啃老族」、「從她的穿著打扮就可以看出來，太樸素了，希望她以後別把錢給父母了」。

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責任編輯︰王明芳

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