【沉冤得雪】6孩爸爸戴假勞力士　慘遭2女先姦後劫殺

▲ 6孩爸爸戴假勞力士， 慘遭2女先姦後劫殺。

英國去年發生一宗駭人的兇殺案，一名男子疑被2女看中手上的Rolex名錶，於是成為獵物。兩女先用藥迷姦事主，再夥男同黨謀財害命，事主慘被人用刀刺穿大腿動脈，導致失血過多死亡。犯人事後雖然被警方緝拿歸案，惟諷刺的是，令她們動殺心的名錶經檢查後，竟是不值錢的冒牌貨。

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綜合英媒報道，作為6孩之父的莫瑞（Saul Murray），去年2月底被發現陳屍於貝德福郡盧頓（Luton）家中門口。警方調查後，發現原來是有人精心策劃這宗謀殺案。事源死者生前曾在社交平台不經意地曬出手上名錶，36歲女子迪倫（Surpreet Dhillon）及21歲女子阿維（Temidayo Awe）見狀，遂起貪念，於是用美人計，經網上刻意埋死者身，並誘使他於去年2月26日外出見面。

不虞有詐的莫瑞當晚便在寓外與兩女見面，並喝下被有迷姦藥成份的酒，相信期間曾與她們發生性行為。據了解，早有偷竊前科的2女，原打算待男人昏睡時偷走財物閃人，豈料當時仍有知覺的莫瑞卻不甘就範，兩女於是召來埋伏於附近的2名男同黨前來幫忙。

31歲的阿菲亞（Ikram Affia）和29歲的布朗（Cleon Brown）隨即現身，前者更用大刀刺傷莫瑞大腿，令他的大動脈破裂，失血過多而死。惟天網恢恢，4人翌日凌晨離開公寓的身影已被閉路電視全被攝錄，還拍攝到當時阿菲亞手上拿著一把大刀；而死者遺體上亦驗出2女的DNA。

案發後不久，男同黨之一的阿菲亞，身上穿著一件價值1,350英鎊的限量版名牌外套，與閉路電視上拍到的疑犯身影不謀而合，亦因此意外暴露了其行蹤。由於這件外套在英國僅賣出69件，於是警方很快便在倫敦一家快餐店鎖定2名男疑犯的位置，然後將他們一網打盡。

4人落網後，日前就案件上庭，阿菲亞因謀殺罪成被判處終身監禁，至少要服刑25年。另外3人因過失殺人罪，被判處入獄7年至11年不等。

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責任編輯：羅嘉欣