【校長專欄】年輕人被慨嘆打招呼要「再培訓」 校長：要理解青年人與人溝通的特點

▲ 問安背後就是一種「祝福」，即使在短短的一兩句中都包含祈盼主恩顧眷同校伙伴的意思。

疫後時代的校園可能已經不一樣了。有他校老師在研討會上抱怨現在的學生真難教，就算連基本的禮儀都好像完全不懂。我心想，這也難怪，因為過去幾年的疫情的確扭曲了學生的學習習慣，即使連打招呼這個簡單的動作都好像要再培訓。

先了解 後體諒 再教育

說起打招呼，大家有沒有留意時下年青人的打招呼方式都改變了？第一，入到室內見到人未必會向周遭的人示好：難怪，因為網課時同學們接通網路在等候室等候，的確毋須與任何人打招呼。

第二，未必會直望對方：也難怪，因為以前長期關鏡頭或一心二地用上網課，從來都毋須注意自己的眼神應該怎投放，當回到實體人際相處時，往往覺得四目交投是一件很尷尬的事。

第三，不輕易開聲示意：更難怪，以前網課時老師問問題，只要你死不開聲，甚或扮咪高峰壞了，任何人都奈不了你；再者，我們生活已經離不開的通訊軟件，養成了我們用符號來籠統表達的習慣。準確地利用語言文字來表達的機會相對以前少了，練習機會少了自然生疏和不習慣！

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現今轉寄的風氣非常盛行：你在這群組收到的，轉頭就在其他完全與前者不相干的群組再次收到。有時轉寄別人的東西當作自己的心聲，又或者在訊息下面加個「X2」或「X3」，省時省力又是一個回應了！這些回應畢竟都是一個回應，有些人經常已讀不回，要人家從藍色雙剔中暗忖自己已經得悉資訊的狀態，是何等神秘！你當不當這個都是回應？從這些生活細節的轉變，我們就可以理解青年人與人溝通的特點。

「5G」的第二個「G」

筆者被家長問及怎樣建立小孩的良好習慣。我建議一切從生活小節入手，溫故知新「打招呼」這個禮儀的真正意義，正是一個良佳的切入點。我校學生對「校本5G生活」的第二個「G」——Greeting的理解不單是「禮儀」和「問候」，還有「尊重」。

學校師生員工加起來接近一千人，每天在校園裡碰到不熟悉的人總比很熟悉的多，大家在未相熟之前流露對彼此的尊重是令人順心的；加上本校是一所基督教學校，問安背後就是一種「祝福」，即使在短短的一兩句中都包含祈盼主恩顧眷同校伙伴的意思。要維繫情誼、要團結隊伍、要營造文化，「打招呼」這一個行為正是維繫及建立情感的重要橋樑。

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別再做「怕醜仔」

文化是需要建立、經營和承傳的，我們重視的是文化表徵裡面的意義和得著，有形無實的行為得不到真正的果效。因此我們配合早會的講解、周會及日常細節的要求，期望年青人（尤其是踏入青春期的中學生），可以善用這段疫後重整旗鼓的時期，勇敢地突破自己，不再做「怕醜仔」，來做一個主動與人打招呼、凡事正向樂觀，以及懂得與人和諧相處的有為青年吧！

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