【抗疫感受】從沙士到新冠健康教育展覽 3位前綫醫生難忘長期作戰

▲ 左起：林倩雯醫生、何重文醫生、林偉奇醫生，在「從沙士到新冠」健康教育展覽中，分享抗疫感受。

今年是2003年沙士出現的第二十年，也是香港經歷3年新冠疫情，踏上全面復常之路。香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院（港澳分會）將舉行「從沙士到新冠」健康教育展覽，除回顧兩個重大疫症，也由3位一直駐守前綫的醫生，分享他們的抗疫故事。

香港胸肺學會會長林倩雯醫生

難忘親睹爺孫視像告別

2003年沙士爆發，香港胸肺學會會長林倩雯醫生剛畢業不久，在公立醫院擔任初級醫生，負責處理已康復但尚未出院的沙士病人。但她除了是醫生，亦是病人家屬。她任職醫生的男友，即現時丈夫在工作時不幸感染沙士，最嚴重時需要吸氧氣，甚至行不到兩步就氣喘。林醫生為了爭取機會和他見面，即使同事們建議她請假休息，她亦婉拒好意。幸好男友康復進度良好，只需一星期左右便可出院。

相隔近20年的今天，新冠肺炎肆虐。林醫生和其他資深醫生成為Dirty Team一員，不時在深切治療部執行高風險醫療程序，例如插喉。但她最擔心的不是自己，而是怕傳染家人，尤其是8歲的女兒。因此她在酒店長訂房間，每天下班後必先到酒店清潔消毒後，才回家看女兒。「我有同事甚至不歸家，長住酒店，只在醫院酒店之間一條直綫生活。」

▲ 林倩雯醫生雖見慣生離死別，但有些場面依然令她深深感觸。(機構提供)

雖見慣生離死別，但有些場面依然令她深深感觸。「一位七旬老伯和約10歲大的孫兒相依為命。伯伯初入院時情況不算差，仍可以正常交談，但病情急轉直下。在他插喉前，醫院安排爺孫視像通話，小朋友滔滔不絕，有許多話和爺爺說，但爺爺氣喘，已說不出話了，沒有甚麼回應。」最終伯伯不幸離世，爺孫從此天人永隔。

香港胸肺基金會主席何重文醫生

銷產假改當抗疫敢死隊

沙士爆發前夕，香港胸肺基金會主席何重文醫生正侍產假，照顧剛出生的兒子和太太。怎料一通電話，他馬上趕回醫院站在抗疫最前綫、成為Dirty Team敢死隊一員，面對從未遇過的兇猛病症，瑪麗醫院把6樓改成專門接收發燒病人，並分為多區︰確診個案、懷疑個案、佩戴及卸除個人防護裝備空間，由於要盡量減低暴露在風險的醫生人數，先頭部隊只有何醫生在內的6位資深醫生，由收症、抽血到診治，全部工作由「敢死六壯士」一腳踢！

沙士初期，隔離設施及個人防護裝備嚴重不足，何醫生一個N95會用足一日，更會用泳鏡充當眼罩。他診症之餘，更不忘在高風險病房內，收集數據做研究，希望盡早找出有效治療沙士的藥物。當年共有1,755人受感染，299人死亡，可見沙士有多恐怖，他說︰「由發病到病情嚴重需要進入ICU，只是兩三日的事。」不幸中的大幸的是沙士發病率不高，不似新冠會出現無徵狀感染者，大大降低在社區傳播的風險。沙士前車可鑑，加上過去亦累積了其他呼吸道疾病如豬流感等經驗，醫院隔離設施大幅提升，有助應對新冠疫情。

▲ 何重文醫生說︰「沙士由發病到病情嚴重需要進入ICU，只是兩三日的事。」(機構提供)

美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生

沙士充當偵探新冠遙控公務

市民感染沙士，無疑會感到無助，但其實負責診治的醫生們亦一樣。美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生仍記得，當年有一位在急症室工作的醫生朋友感染沙士入院。留下他的太太一個人在家隔離，跟着她自己亦出現發燒症狀，既驚慌又無助地致電給他求助，但他也無能為力。幸好這位朋友及他的太太都康復了，這位朋友今日更已成為一間醫院的院長。

林醫生說︰「沙士發生時，醫院並沒有追蹤密切接觸者的資訊工具，須以人手追蹤調查。」為了應對沙士的高度傳染性，當時在醫院任職的林醫生，向香港大學傳染病學專家司徒永康醫生惡補一堂課，以掌握流行病學調查的重點，隨即在醫院內與一組專責的醫護人員進行追蹤調查，把沙士病人自入院以來的位置、行蹤記錄下來，找出其緊密接觸者，以做好隔離措施，降低傳播風險。每天亦要主動找出已出院的緊密接觸者有否再度入院，若再入院便必須警示有關病房的醫護人員。

▲ 林偉奇醫生說︰「長達3年的長期作戰，比沙士更難捱。」(機構提供)

經沙士一役後，香港隨即成立衞生防護中心，在歷次流行病，包括對抗新冠肺炎上擔當重要角色。

20年後的新冠，殺傷力雖較低但更具傳染力，本港的隔離措施亦更果斷。林醫生最記得的是太太中招，自己立即成為密切接觸者，即時須在家中隔離，但仍可每天與醫院管理層連綫網上會議。接着自己也受感染成為患者。當時學會年度會員大會在即，須趕及簽署一份剛準備好的學會核數報告；但人被「困」家中，只好請學會秘書楊醫生親自冒險到家門外，在門隙送遞該份核數報告入屋讓自己簽署。最後幸好亦趕及變返「一條綫」，出席年度會員大會。

林醫生坦言，新冠病人數量多，醫護人員接二連三受感染缺勤，及長達3年的長期作戰，比沙士更難捱，幸好現在疫情紓緩，市民及醫護大多已注射新冠疫苗，即使感染亦很快康復，難關終於過去！

▲ 強制隔離的日子，市民應記憶猶新。。(資料圖片)

「從沙士到新冠」健康教育展覽

為提升公眾對兩大冠狀病毒病的關注，展覽設一系列健康教育展板，以輕鬆活潑的方式，讓大眾回顧沙士及新冠肺炎的知識，並特別加入呼吸科疾病如慢阻肺病、哮喘等資訊。不少康復者被長新冠病徵如氣促、咳嗽等困擾，展覽亦會針對胸肺復康療法作介紹。

日期︰3月11日（1pm-8pm）、3月12日（10am-10pm）

地點︰荃灣楊屋道18號荃新天地二期高層地下中庭

費用︰免費入場

記者：李越樺