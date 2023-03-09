【通便水果】水果中的「腸胃清道夫」 李韡玲實測食1個要整天出入洗手間

▲ 麒麟果有特強清理腸胃功效。

為了證實麒麟果那特強清理腸胃功效，我也買了幾個回家品嘗。朋友說得沒錯，怪不得備受力捧，真能排毒喎！

我們常說，便秘是美容大敵，體內積存的垃圾沒有及時清理，皮膚狀況馬上就會顯現出來，例如痘痘、乾紋、膚色暗啞、掉頭髮、心情抑鬱等等。有人稱麒麟果的甜味是假甜味，其清甜不是一般水果的清甜。惟此果富含膳食纖維，進食後有助推出體內毒素，使各個臟腑都變得乾淨。此外，它含有豐富的單一不飽和脂肪酸，能減低患上心臟病的風險。同時又能對付壞膽固醇，預防高血壓。

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不過請注意，必須確定自己體質是否適宜進食，也請勿過量進食麒麟果，不然會產生過敏徵狀，包括麻疹、喘氣、噁心或嘔吐、舌頭或嘴唇紅腫、上腔內痕癢或有刺痛的感覺。是的，每人體質不同，你的蜜糖可能是我的砒霜。

這一陣，我已吃了好幾個，除了第一次覺得好食就食呀食呀食完一整個（結果當然中招，整日出入洗手間）。此後，每次都是食半個為限，用茶匙掏着吃，別有風味。本以為它來自中國，因為我在肇慶見過類似的，原來此果來自哥倫比亞、厄瓜多爾。

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